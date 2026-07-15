Κόσμος ΗΠΑ (Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής) Ιράν Πόλεμος στη Μέση Ανατολή

Μπαράζ επιθέσεων εναντίον του Ιράν - Δεύτερη επιχείρηση των ΗΠΑ μέσα σε 24 ώρες

Η CENTCOM ανακοίνωσε δεύτερη επιχείρηση μέσα στην ίδια ημέρα – Ανησυχία για νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή.

U.S. Central Command/via REUTERS
U.S. Central Command/via REUTERS
Βασίλης Λαδιάς avatar
Βασίλης Λαδιάς

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Νέα επίθεση κατά στόχων στο Ιράν εξαπέλυσαν οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, σύμφωνα με ανακοίνωση της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM).

Όπως αναφέρει η CENTCOM σε ενημέρωσή της μέσω της πλατφόρμας Χ, οι αμερικανικές δυνάμεις προχώρησαν σε «δεύτερο γύρο επιθέσεων» την ίδια ημέρα, με ώρα έναρξης τις 15:00 (ώρα Ανατολικής Ακτής ΗΠΑ) – 22:00 ώρα Ελλάδας, όπως αναφέρει το Reuters.

Σύμφωνα με την αμερικανική πλευρά, τα πλήγματα είχαν ως στόχο μέσα που χρησιμοποιεί ο ιρανικός στρατός και τα οποία, όπως υποστηρίζει η Ουάσιγκτον, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την απειλή πλοίων που κινούνται στα Στενά του Ορμούζ 

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Κόσμος ΗΠΑ (Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής) Ιράν Πόλεμος στη Μέση Ανατολή

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