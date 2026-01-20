Κωστούλας: Πόσο ψηλά πήδηξε ο Έλληνας άσος για να σκοράρει με ανάποδο ψαλίδι (pic)

Ένα απίθανο τέρμα σημείωσε στο Μπράιτον-Μπόρνμουθ ο Μπάμπης Κωστούλας, ο οποίος σκόραρε με ανάποδο ψαλιδάκι το 1-1 για την ομάδα του στο 90+1′!

Ο διεθνής επιθετικός είδε την μπάλα στην περιοχή και με ένα εξαιρετικό τελείωμα που θύμισε τον παλιό του συμπαίκτη στον Ολυμπιακό, Αγιούμπ Ελ Κααμπί, έφερε το ματς στα ίσα. Αυτό ήταν το δεύτερο τέρμα του Κωστούλα στην Premier League, ύστερα από εκείνο που σημείωσε στην έδρα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ!

Όπως τόνισε στις δηλώσεις του, δεν ήταν η πρώτη φορά που επιχειρεί κάτι τέτοιο, καθώς οι συμπαίκτες του το έχουν δει πολλές φορές στις προπονήσεις.

«Για εσάς ίσως ήταν η πρώτη φορά που το βλέπετε αυτό το γκολ, αλλά ο Λιούις (Ντανκ) το έχει δει πολλές φορές στις προπονήσεις. Μου αρέσει αυτός ο τρόπος να σκοράρω ή έστω να προσπαθώ να σκοράρω. Σήμερα η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα. Είμαι χαρούμενος για το γκολ, αλλά το αποτέλεσμα θα μπορούσε να είναι καλύτερο για εμάς. Χρειαζόμαστε αυτούς τους τρεις βαθμούς για να συνεχίσουμε να πιέζουμε μέχρι το τέλος της σεζόν», τόνισε μεταξύ άλλων ο διεθνής επιθετικός.

Ωστόσο, το ερώτημα είναι το εξής. Πόσο ψηλά πήδηξε ο Μπάμπης Κωστούλας για να σκοράρει με ανάποδο ψαλίδι;

Kostoulas with an insane bicycle kick. This is Greek excellencepic.twitter.com/LtCwGINnFS — Theoツ (@AkanjiSZN_) January 19, 2026

Ο 18χρονος επιθετικός χρειάστηκε ένα εκρηκτικό άλμα που ξεπέρασε τα 75–85 εκατοστά για να βρεθεί στον αέρα και να εκτελέσει με ανάποδο ψαλίδι, σε μία φάση που ελάχιστοι παίκτες θα τολμούσαν καν να επιχειρήσουν, όπως άλλωστε τόνισε και ο Τιερί Ανρί.

Στη συγκεκριμένη φάση του γκολ, το σημείο επαφής του ποδιού του Κωστούλα με την μπάλα υπολογίζεται στα 2,38-2,53 μέτρα από το έδαφος. Είναι ένα από τα πιο εντυπωσιακά γκολ της σεζόν – και σίγουρα το πιο θεαματικό του Κωστούλα μέχρι τώρα στα γήπεδα της Premier League. Θυμίζουμε πάντως ότι ο Κριστιάνο Ρονάλντο είχε γράψει ιστορία πριν από μερικά χρόνια με το ανάποδο ψαλίδι που είχε σημειώσει με τη Ρεάλ κόντρα στη Γιουβέντους.

Screenshot

Το 2018, ο Πορτογάλος πήδηξε στα 2.5 μέτρα και με ένα ανάποδο «ψαλίδι» άφησε άγαλμα τον Μπουφόν, πετυχαίνοντας ένα από τα κορυφαία γκολ στην ιστορία του θεσμού. Το γκολ του ήταν τόσο εντυπωσιακό που «ανάγκασε» τους φιλάθλους της Γιουβέντους να τον χειροκροτήσουν και να υποκλιθούν στο μεγαλείο του Πορτογάλου σούπερ σταρ ο οποίος ανταπέδωσε με μια χαρακτηριστική χειρονομία.