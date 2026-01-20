Μαγικός Κωστούλας: Σκόραρε στις καθυστερήσεις με ψαλιδάκι - Υποκλίθηκε ο κόσμος της Μπράιτον (vid)

Ο Χαράλαμπος Κωστούλας χάρισε στην ποδοσφαιρική κοινότητα μια από τις πιο εντυπωσιακές στιγμές της σεζόν, κάνοντας δώρο έναν πολύ σημαντικό βαθμό στη Μπράιτον.

Στο 92ο λεπτό της εντός έδρας αναμέτρησης κόντρα στη Μπόρνμουθ, με το σκορ να είναι 1-0 υπέρ των φιλοξενούμενων, ο νεαρός Έλληνας επιθετικός κατέβασε τη μπάλα με το στήθος και με ένα εντυπωσιακό ανάποδο ψαλίδι σκόραρε ένα από τα υποψήφια «γκόλ της χρονιάς». Η ισοφάριση αυτή διατήρησε τη Μπράιτον στη 12η θέση της Premier League.

Η στιγμή αυτή επιβεβαιώνει γιατί θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα της ελληνικής ποδοσφαιρικής σκηνής και γιατί η Μπράιτον τον εμπιστεύεται σε καθοριστικά λεπτά. Με αυτή τη φάση, ο Κωστούλας όχι μόνο άφησε το στίγμα του στο παιχνίδι, αλλά έδωσε και ένα μήνυμα για το μέλλον του.