Απόλλωνας Καλαμαριάς: Γιόρτασε τον έναν αιώνα της παρουσίας του με εντυπωσιακό τρόπο (vid)

Οι φίλοι του Απόλλωνα Καλαμαριάς έστησαν ένα εντυπωσιακό σκηνικό με καπνογόνα, τιμώντας τα 100 χρόνια της ομάδας τους.

Εκατοντάδες πυροτεχνήματα και δεκάδες αναμμένοι πυρσοί έκαναν τη νύχτα μέρα στην Καλαμαριά της Θεσσαλονίκης για τον εορτασμό της συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυση της ομάδας του Απόλλωνα.

Συγκεκριμένα, οπαδοί της ομάδας παρατάχθηκαν κατά μήκος των κερκίδων του γηπέδου κρατώντας στο χέρι τους από έναν πυρσό, ενώ το ίδιο συνέβη και στην πλαζ Αρετσούς, όπου τα βεγγαλικά στόλισαν τον ουρανό, συνθέτοντας ένα μαγικό σκηνικό για τη συμπλήρωση ενός αιώνα ζωής του Απόλλωνα.

