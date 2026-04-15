Φήμες επιστροφής Τζίμα στον ΠΑΟΚ - Τι αλλάζει αν γυρίσει από τη Μπράιτον

Ο Στέφανος Τζίμας ταλαιπωρείται από έναν πολύ σοβαρό τραυματισμό στον πρόσθιο χιαστό και στην Αγγλία υποστηρίζεται ότι είναι πιθανό να επιστρέψει στον ΠΑΟΚ ως δανεικός από τη Μπράιτον, ώστε να επανέλθει σταδιακά σε πλήρη αγωνιστικό ρυθμό.

🚨 Stefanos Tzimas could leave Brighton on loan next season to a club in the Greek Super League following a serious anterior cruciate ligament injury.



The injury occurred in early December during his first start for the club against Aston Villa. A loan to PAOK has been suggested… pic.twitter.com/iJ8ppXXmhD — Brighton Buzz (@BrightonBuzzz) April 15, 2026

Ο 20χρονος σέντερ φορ ξεκίνησε εξαιρετικά τη φετινή σεζόν και κέρδισε τις εντυπώσεις στο Νησί. Ο σοβαρός τραυματισμός του, όμως λιγοστεύει τις ελπίδες του για άμεση επανένταξη στο ρόστερ της Μπράιτον, η οποία έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο της επιστροφής του στο «Δικέφαλο του Βορρά», προκειμένου να πάρει παιχνίδια στα πόδια του.

Το προφίλ του 20χρονου σέντερ φορ και το μεγάλο ερωτηματικό

Η ολιγόμηνη παρουσία του Στέφανου Τζίμα στην Premier League κρίνεται θετική. Παράλληλα, τα πρώτα δείγματα γραφής του στην ομάδα ανδρών του «Δικεφάλου του Βορρά» χαρακτηρίζονται εξαιρετικά. Η βελτίωσή του, δε κάτω υπό τις οδηγίες του χαρισματικού Μίροσλαβ Κλόζε στη Νυρεμβέργη είναι αδιαμφισβήτητη. Άρα, μία πιθανή επιστροφή του στη Θεσσαλονίκη σηματοδοτεί σημαντικές εξελίξεις όσον αφορά την επιθετική λειτουργία του ΠΑΟΚ.

Τι θα προσφέρει η «αναβαθμισμένη» έκδοση του Τζίμα στην ομάδα του Λουτσέσκου, αν επιστρέψει στη Super League και κατά πόσο ταιριάζει στο αγωνιστικό πλάνο του Ρουμάνου προπονητή;

Τα στατιστικά του Τζίμα στον ΠΑΟΚ πριν φύγει

Ο Στέφανος Τζίμας «ανατράφηκε» ποδοσφαιρικά στις ομάδες νέων του ΠΑΟΚ, καταγράφοντας συνολικά 21 συμμετοχές, 12 γκολ και 3 ασίστ. Σύμφωνα με το έγκυρο TransferMarkt, πραγματοποίησε συνολικά 30 εμφανίσεις με την πρώτη ομάδα, σκοράροντας πέντε φορές και μοιράζοντας μία ασίστ. Τις πιο πολλές φορές, βέβαια ερχόταν από τον πάγκο. Σε αυτές τις 30 συμμετοχές, έχει καταγράψει μόλις 518 λεπτά παρουσίας στο χορτάρι.

Οι αριθμοί του Στέφανου Τζίμα. Printscreen από TransferMarkt.

Ρέκορντμαν με το... καλημέρα!

Στις 5 Μαρτίου του 2023, ο ΠΑΟΚ υποδέχθηκε τον Ιωνικό. Τότε, ο Στέφανος Τζίμας πέρασε στον αγωνιστικό χώρο της Τούμπας ως αλλαγή και στις καθυστερήσεις του παιχνιδιού διαμόρφωσε το τελικό 6-0, σκοράροντας με κεφαλιά.

Ο 17χρονος τότε σέντερ φορ «πνίγηκε» στις αγκαλιές από τους συμπαίκτες του και γνώρισε την αποθέωση, αφού έγινε ο νεότερος σκόρερ στην ιστορία του ΠΑΟΚ που πετυχαίνει γκολ σε αγώνα πρωταθλήματος, ξεπερνώντας τον μυθικό Γιώργο Κούδα. Αυτή ήταν μόλις η δεύτερη συμμετοχή του σε αγώνα της πρώτης ομάδας.

Οι πανηγυρισμοί του Τζίμα μετά το «παρθενικό» του γκολ με τον ΠΑΟΚ. Eurokinissi

Η σταδιακή ενσωμάτωση στο ρόστερ και ο δανεισμός στη Νυρεμβέργη

Ο Στέφανος Τζίμας ολοκλήρωσε την πρώτη του σεζόν στους «μεγάλους» του ΠΑΟΚ, καταγράφοντας συνολικά 7 συμμετοχές και 1 γκολ με την ομάδα ανδρών.

Την επόμενη χρονιά, μάλιστα ενσωματώθηκε βαθμιαία στο ρόστερ και με 16 συμμετοχές στη Super League, φόρεσε το μετάλλιο του πρωταθλητή Ελλάδας, μετά την επική κατάκτηση του τροπαίου στην τελευταία αγωνιστική των Play Offs.

Ο Στέφανος Τζίμας στην οροφή του λεωφορείου της αποστολής του ΠΑΟΚ μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Eurokinissi

Ο δανεισμός στη Νυρεμβέργη του Κλόζε

Η σύντομη παρουσία του στην ομάδα ανδρών του ΠΑΟΚ ολοκληρώθηκε το καλοκαίρι του 2024, όταν ο Στέφανος Τζίμας μεταγράφηκε στη Νυρεμβέργη ως δανεικός. Καθοριστικό ρόλο στη μεταγραφή του έπαιξε η παρουσία του πρωτοκλασάτου σέντερ φορ και πρώτου σκόρερ της εθνικής Γερμανίας σε Μουντιάλ, Μίροσλαβ Κλόζε στον πάγκο της ομάδας.

Ο Στέφανος Τζίμας δεν έκρυψε ποτέ την εκτίμηση που έτρεφε στον Γερμανό τεχνικό. Η παρουσία του στη Γερμανία συνοδεύτηκε από παραστάσεις στο κορυφαίο επίπεδο και προπονήσεις υψηλής έντασης.

Ο Τζίμας, αν και δε κατόρθωσε να προσαρμοστεί με ταχύτητα στα νέα δεδομένα, πήρε φανέλα βασικού και ολοκλήρωσε τη σεζόν με 24 συμμετοχές, 12 γκολ και 3 ασίστ. Σκόραρε, δηλαδή κατά μέσο όρο 1 γκολ ανά δύο ματς.

Η παρουσία του Τζίμα στη Νυρεμβέργη. Printscreen από TransferMarkt

Η μεταγραφή ρεκόρ στη Μπράιτον και ο σοβαρός τραυματισμός

Ο 20χρονος Τζίμας αποχώρησε από τη Νυρεμβέργη για λογαριασμό της αγγλικής Μπράιτον. Η μεταγραφή του ήταν η μεγαλύτερη στην ιστορία του ΠΑΟΚ, που αποκόμισε περισσότερα από 22 εκατομμύρια ευρώ. Μετά από μόλις λίγους μήνες στο Νησί, ο Τζίμας ξεκίνησε να βρίσκει τα πατήματά του, να ενσωματώνεται στο ρόστερ και να κερδίζει ολοένα και περισσότερο χρόνο συμμετοχής.

Στις 27 Αυγούστου του 2025 σκόραρε δύο φορές στη νίκη (6-0) των «γλάρων» εναντίον της Όξφορντ. Λίγες εβδομάδες αργότερα, κατέγραψε την πρώτη του συμμετοχή στην Premier League και στις 30 Νοεμβρίου σκόραρε το «παρθενικό» του γκολ στο κορυφαίο πρωτάθλημα του πλανήτη. Στην Αγγλία, μιλούσαν για ένα σύγχρονο επιθετικό, με αυξημένη αντίληψη και εξαιρετικές τοποθετήσεις.

Μία εβδομάδα μετά, ξεκίνησε για πρώτη φορά βασικός σε επίπεδο Premier League. Όλα προμήνυαν ένα ιστορικό βράδυ για τον ίδιο. Όμως η τύχη του γύρισε την πλάτη. Ο αγώνας της Μπράιτον εναντίον της Άστον Βίλα γράφτηκε στην ιστορία για έναν πολύ δυσάρεστο λόγο. Ο 20χρονος επιθετικός βρέθηκε στο χορτάρι, σφαδάζοντας. Οι προβλέψεις για τον τραυματισμό του επιβεβαιώθηκαν. Υπέστη ρήξη χιαστού και έχασε το υπόλοιπο της σεζόν.

Μία συμφωνία με αμοιβαίο όφελος

Η Μπράιτον έχει δείξει πως δε... βιάζεται όσον αφορά την περίπτωση του Στέφανου Τζίμα. Ο σοβαρός τραυματισμός του έχει διαφοροποιήσει τα δεδομένα και μία ενδεχόμενη επιστροφή του στην Ελλάδα κρίνεται ιδιαίτερα πιθανή. Το επίπεδο της Premier League δεν επιτρέπει στον 20χρονο διεθνή να επανέλθει άμεσα και οι «γλάροι» ευελπιστούν να κλείσουν μία συμφωνία που θα του χαρίσει πίστωση χρόνου, αλλά και σημαντικό χρόνο συμμετοχής.

Eurokinissi

Άπαντες στο «στρατόπεδο» της Μπράιτον πιστεύουν στον νεαρό επιθετικό. Ο Τζίμας έχει κερδίσει τον σεβασμό του προπονητή Χιουρτσέλερ, ο οποίος, όμως αναγνωρίζει πως ο Έλληνας φορ δε βρίσκεται ακόμα στο απαιτούμενο επίπεδο. Οι απαιτήσεις του πρωταθλήματος δεν επιτρέπουν στο Γερμανό τεχνικό τα... πειράματα και ο ίδιος είναι πεπεισμένος πως η καλύτερη λύση για τον Τζίμα είναι να αποχωρήσει ως δανεικός.

Τι θα προσφέρει στον ΠΑΟΚ

Δεδομένα, ο ΠΑΟΚ ευελπιστεί πως η επιστροφή του Τζίμα θα προσφέρει ποιότητα στη θέση του σέντερ φορ. Ο 20χρονος διεθνής είναι ένας παίκτης εγνωσμένης αξίας. Η εμπειρία του στη Γερμανία, σε συνδυασμό με τις παραστάσεις που αποκόμισε στο κορυφαίο επίπεδο της Premier League, αναμένεται να προσδώσουν στην επιθετική λειτουργία της ομάδας του Λουτσέσκου ταχύτητα σε σκέψη και εκτέλεση. Παράλληλα, ο νεαρός φορ είναι πλέον πολύ πιο ώριμος σε σχέση με το παρελθόν.

Ο Τζίμας, αν επιστρέψει στον ΠΑΟΚ θα είναι σαφώς πιο γυμνασμένος. Η «σοφτ» εκδοχή που γνωρίσαμε όταν τον παρακολουθήσαμε στον ΠΑΟΚ το 2023 και το 2024 δεν έχει καμία σχέση με τη σωματική του διάπλαση τώρα. Παράλληλα, ο Τζίμας εξελίχθηκε πολύ στις τοποθετήσεις του στη μεγάλη περιοχή. Όχι μόνο μπορεί να πιέζει πιο αποδοτικά, αλλά ξέρει και τον τρόπο, αλλά κυρίως το σωστό χρόνο ώστε να βρεθεί στην κατάλληλη θέση για να σπρώξει τη μπάλα στα δίχτυα.

«Συμβατός» με τα θέλω του Λουτσέσκου

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου είναι ένας προπονητής που ζητάει από τους σέντερ φορ του να συνεισφέρουν στην ανάπτυξη της ομάδας και να αμύνονται συντονισμένα με το υπόλοιπο σύνολο. Ο Στέφανος Τζίμας είναι αδιαμφισβήτητα σε πλεονεκτική θέση όσον αφορά τα παραπάνω χαρακτηριστικά. Το πρόγραμμα εκγύμνασης που ακολούθησε σε Αγγλία και Γερμανία του δίνει τη δυνατότητα να τρέχει παραπάνω, να πέφτει λιγότερο στα μαρκαρίσματα και να εκτελεί άμεσα.

Τέλος, έχει αναβαθμισμένη αντίληψη του παιχνιδιού. Μπορεί, δηλαδή να «διαβάζει» την αντίπαλη άμυνα, επιλέγοντας την κατάλληλη επιλογή ανάλογα με το χώρο που του δίνεται.

Ένας κύκλος που κλείνει - Ένα όνειρο που μπορεί να πραγματοποιηθεί

Η ενδεχόμενη επιστροφή του Τζίμα στον ΠΑΟΚ, θα αποτελέσει μία σημαντική ποιοτική αναβάθμιση στην επιθετική λειτουργία της ομάδας. Παράλληλα, ο 20χρονος διεθνής είναι «διψασμένος» για επιτυχίες. Έχει δηλώσει, άλλωστε στο παρελθόν πως θα ήθελε να κατακτήσει με τον ΠΑΟΚ κάποιο τρόπαιο ως βασικός πυλώνας της ενδεκάδας.

Μία πιθανή επιστροφή του στον «Δικέφαλο του Βορρά» δεν θα είναι μόνο μία εξαιρετική μεταγραφή για τον ΠΑΟΚ, αλλά και μία σπουδαία ευκαιρία για τον ίδιο, να κλείσει έναν «κύκλο», που άνοιξε το 2013: όταν, δηλαδή φόρεσε για πρώτη φορά τη φανέλα με τα «ασπρόμαυρα» σε ηλικία 7 ετών...