Συγκινητικό video του ΠΑΟΚ με ευχές για περαστικά στον Τζίμα - Τι είπαν Τάισον και Κωνσταντέλιας

Ο Στέφανος Τζίμας στάθηκε ιδιαίτερα άτυχος το βράδυ της Τετάρτης (03/12), όταν και αντικαταστάθηκε στο 24ο λεπτό της αναμέτρησης ανάμεσα σε Μπράιτον και Άστον Βίλα, καθώς τραυματίστηκε στο γόνατο.

Όπως επιβεβαίωσε ο προπονητής των «Γλάρων», Φαμπιάν Χιούρτζελερ στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε εν όψει της αναμέτρησης της Μπράιτον εναντίον της Γουέστ Χαμ (07/12, 16:00), ο 19χρονος επιθετικός αντιμετωπίζει πρόβλημα, το οποίο θα τον αναγκάσει να λείψει από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας για αρκετούς μήνες.

«Ο τραυματισμός του Τζίμα χρειάζεται περαιτέρω αξιολόγηση, αλλά φαίνεται μακροπρόθεσμος. Εχει κάνει μία υπερηχογραφική εξέταση, αναμένεται άλλη μία, αλλά θα μείνει εκτός για μήνες»

Ο διεθνής σέντερ φορ υπολογίζεται πως θα απουσιάσει τουλάχιστον μέχρι τον Μάρτιο. Ωστόσο, οι πρώην συμπαίκτες του στον ΠΑΟΚ δεν τον ξέχασαν και αποφάσισαν με ένα συγκινητικό τρόπο να του μεταφέρουν τις ευχές τους για ταχεία ανάρρωση και σύντομη επιστροφή στα γήπεδα της Premier League.

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανάρτησε στα κοινωνικά δίκτυα ένα υπέροχο video, στο οποίο ο αρχηγός της ομάδας, Αντρίγια Ζίφκοβιτς, ο σταρ του «δικεφάλου» Γιάννης Κωνσταντέλιας, ο ανερχόμενος Δημήτρης Χατσίδης, καθώς και ο βραζιλιάνος επιθετικός Τάισον απευθύνονται στον Τζίμα, αποστέλλοντας του το δικό τους εγκάρδιο και ξεχωριστό μήνυμα για γρήγορη επάνοδο στην αγωνιστική δράση.

Ο Στέφανος Τζίμας σχολίασε τη δημοσίευση με 4 άσπρες και μαύρες καρδιές, αντιπροσωπεύοντας τα χρώματα της ομάδας και κοινοποίησε το video με τις ευχές των ποδοσφαιριστών του ΠΑΟΚ στον προσωπικό του λογαριασμό.

Δείτε το υπέροχο video της ΠΑΕ ΠΑΟΚ