Ξέσπασε ο ιδιοκτήτης της Μπράιτον: «Ψευδείς οι κατηγορίες για στοιχηματισμό»

Με επίσημη ανακοίνωση, ο Τόνι Μπλουμ ξεκαθάρισε ότι δεν έχει ποντάρει ποτέ σε αγώνα της Μπράιτον από το 2009, όταν ανέλαβε τον σύλλογο. Υπενθύμισε ότι από το 2014 ισχύει ειδικό πλαίσιο για ιδιοκτήτες με σχέση με τον τζόγο, το οποίο απαγορεύει ρητά τη συμμετοχή σε στοιχήματα για την ομάδα τους. Όλες οι στοιχηματικές του δραστηριότητες, όπως τόνισε, ελέγχονται ετησίως από κορυφαία διεθνή λογιστική εταιρεία.

Η Μπράιτον βρίσκεται σε επικοινωνία με FA και Premier League, ενώ οι δικηγόροι του Μπλουμ έχουν ήδη ζητήσει διόρθωση από την Guardian. Ο Μπλουμ, εκτός από κορυφαίος επαγγελματίας στον χώρο του στοιχήματος, έχει μετατρέψει την Μπράιτον σε ομάδα Premier League με συμμετοχή στο Europa League, ενώ διατηρεί επενδύσεις και σε συλλόγους στο Βέλγιο, τη Σκωτία και την Αυστραλία.