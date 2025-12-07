Live η «μάχη» του ΠΑΟΚ με τον Άρη στη Τούμπα

Μερικές μέρες μετά το 1-1 στο «Κλεάνθης Βικελίδης», ΠΑΟΚ και Άρης κοντράρονται ξανά, αυτή τη φορά στην Τούμπα (19.30) για την 13η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Η μάχη της Τούμπας έχει τεράστιο ενδιαφέρον, με τον ΠΑΟΚ να θέλει να μείνει κοντά στον Ολυμπιακό και τον Άρη να διεκδικεί βαθμούς και κύρος. Ο τραυματισμός του Μιχαηλίδη φέρνει τον Κεντζιόρα δίπλα στον Λόβρεν, ενώ ο Λουτσέσκου ποντάρει στους βασικούς του. Στον Άρη, ο Χιμένεθ ετοιμάζει αλλαγές, επαναφέροντας Ράτσιτς, Μορόν, Τεχέρο και Διούδη στο αρχικό σχήμα.

