Άρης - ΠΑΟΚ 1-1: «Ήρωας» ξανά ο Γιακουμάκης, μοιρασιά στο ντέρμπι στο 90+6'

Το έκανε ξανά ο Γιακουμάκης! Ο Άρης έμοιαζε να κρατά στα χέρια του το «τρίποντο» στο ντέρμπι της 4ης αγωνιστικής του Κυπέλλου Ελλάδας, το... buzzer beater ψαλιδάκι του πεσμένου Γιακουμάκη όμως έδωσε στον ΠΑΟΚ τον βαθμό της ισοπαλίας και στέρησε το 4/4 από τους κιτρινόμαυρους.

Η ομάδα του Χιμένεθ προηγήθηκε στο 47' με τον Ντούντου, «άγγιξε» μια νίκη που θα την έστελνε στην τετράδα της League Phase, οι «ασπρόμαυροι» όμως έδειξαν χαρακτήρα και έφυγαν με τον βαθμό από το «Κλ. Βικελίδης». Ένα «γεμάτο» ντέρμπι Θεσσαλονίκης, το οποίο είχε χαμένο πέναλτι για τον ΠΑΟΚ με τον Ντεσπότοφ (14') και ακυρωμένο γκολ για τους γηπεδούχους με τον Πέρεθ .

Το ματς

Οι δύο ομάδες ξεκίνησαν δυναμικά το παιχνίδι, δημιουργώντας τις προοπτικές για μια καλή τελική εκατέρωθεν. Ο ΠΑΟΚ αρχικά προσπάθησε να απειλήσει με την προβολή του Μύθου να μην έχει δύναμη και τον Άρη στη κόντρα να αναπτύσσεται εξαιρετικά. Ο Πέρεθ γύρισε την μπάλα επικίνδυνα στην περιοχή, με τους «ασπρόμαυρους» να απομακρύνουν πριν την προβολή του Παναγίδη στο 3'.

Μόλις στο 7' οι φιλοξενούμενοι έφτασαν πολύ κοντά στο γκολ, με τον Μύθου να επιχειρεί ένα δύσκολο τελείωμα και τον Αθανασιάδη να απομακρύνει εντυπωσιακά σε κόρνερ. Στο 13' και έπειτα από παρέμβαση του VAR o διαιτητής της αναμέτρησης έδωσε πέναλτι υπέρ του ΠΑΟΚ για το μαρκάρισμα του Μόντσου στον Βολιάκο, αν και ο ίδιος αρχικά είχε χρεώσει τον Ιταλό στόπερ με επιθετικό φάουλ. Ο Ντεσπότοφ ανέλαβε την εκτέλεση, ο Αθανασιάδης όμως απέκρουσε την εκτέλεση του Βούλγαρου και διατήρησε το μηδέν, ξεσηκώνοντας τους φίλους του Άρη.

Eurokinissi

Ο Άρης έψαξε τις δικές του στιγμές με κάποια μακρινά σουτ των Μόντσου και Πέρεθ, τα οποία όμως δεν προβλημάτισαν ιδιαίτερα τον Τσιφτσή. Ο δεύτερος φάνηκε να δίνει προβάδισμα στους «κιτρινόμαυρους», εκμεταλλευόμενος το εξαιρετικό γύρισμα του Ντουντού και πλασάροντας άψογα στην απέναντι γωνία. Το γκολ του Ισπανού όμως δεν μέτρησε λόγω οφσάιντ στην αρχή της φάσης.

Δύο λεπτά μετά την έναρξη του δεύτερου μέρους, οι γηπεδούχοι βρήκαν το γκολ που έψαχναν. Ο Γιένσεν που κινήθηκε ως εξτρέμ έκανε μια εξαιρετική σέντρα, βρήκε τον Ντουντού στο 2ο δοκάρι και αυτός έστειλε με προβολή στα δίχτυα την μπάλα για το 1-0 του Άρη. Ο ΠΑΟΚ έψαξε την ισοφάριση άμεσα, απειλώντας την εστία του Αθανασιάδη με μια εκτέλεση φάουλ του Ντεσπότοφ. Ο Βούλγαρος προσπάθησε να εκτελέσει απευθείας, η μπάλα κόντραρε στο τείχος και άλλαξε πορεία, καταλήγοντας σε κόρνερ.

Στο 68ο λεπτό η ομάδα του Χιμένεθ φάνηκε να κερδίζει πέναλτι για ανατροπή του Μπάμπα στον Φαντιγκά, η παράβαση όμως ήταν εκτός περιοχής με τον διαιτητή να δίνει φάουλ στο όριο της ασπρόμαυρης περιοχής έπειτα από παρέμβαση του VAR.

O ΠΑΟΚ έφυγε με τον βαθμό από το «Κλ. Βικελίδης» στο τελευταίο δευτερόλεπτο, με τον Γιακουμάκη να σκοράρει με ψαλιδάκι στην εκπνοή «μοιράζοντας» από έναν βαθμό στις δύο ομάδες.

Eurokinissi

Άρης: Αθανασιάσης, Φαντιγκά, Άλβαρο, Ρόουζ, Φρίντεκ (Τεχέρο 83'), Μόντσου, Γαλανόπουλος, Γένσεν (Ράτσιτς 71'), Πέρεθ, Παναγίδης (Χαρούπας 83'), Ντούντου (Μορόν 79')



ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Σάστρε (Κένι 81'), Βολιάκο, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Οζντόεφ, Μπιάνκο (Τάισον 64'), Καμαρά, Ντεσπόντοβ (Χατσίδης 75'), Ζίβκοβιτς (Ιβανούσετς 81'), Μύθου (Γιακουμάκης 75')