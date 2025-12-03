Παναθηναϊκός - Κηφισιά 1-0: Το πέναλτι του Μπακασέτα χάρισε την νίκη στους φλύαρους «πράσινους»

Ο Παναθηναϊκός δεν είχε ιδέες στο χορτάρι, αλλά χάρη στο πέναλτι του Τάσου Μπακασέτα στο 67', επικράτησε της Κηφισιάς (1-0) και πέτυχε την τρίτη του νίκη σε ισάριθμα παιχνίδια στην League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Με την νίκη αυτή οι «πράσινοι» σχεδόν εξασφάλισαν την πρώτη 4άδα, ενώ οι φιλοξενούμενοι έκαναν την πρώτη τους ήττα στον θεσμό και έμειναν στους 5 βαθμούς.

Το ματς

Όπως ήταν αναμενόμενο ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε τον αγώνα με διάθεση να κρατήσει την κατοχή και να έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων, χωρίς όμως να υπάρχει κάποια ουσιαστική απειλή μπροστά στις δύο εστίες. Στο 20’ ήρθε η πρώτη ευκαιρία μετά από ωραία ανάπτυξη από τον Παναθηναϊκό. Ο Μλαντένοβιτς ανέβηκε στην πτέρυγα, πήρε την πάσα από τον Τζούρισιτς και έκανε το γύρισμα, όμως ο Μπακασέτας που κινήθηκε στην περιοχή δεν βρήκε σωστά την μπάλα και το τελείωμά του πέρασε αρκετά έξω.

Οι «πράσινοι» ανέβασαν ρυθμό μετά το 25' και απείλησαν ξανά στο 30' μετά από εξαιρετική κάθετη του Μπακασέτα προς τον Τζούρισιτς, ο οποίος ξέφυγε από την άμυνα της Κηφισιάς, κατέβασε την μπάλα και επιχείρησε ένα δύσκολο τελείωμα, όμως το σουτ του κατέληξε πάνω από το δοκάρι του Ξενόπουλου.

Η μεγαλύτερη ευκαιρία των γηπεδούχων ήρθε στο 41’, όταν ο Τζούρισιτς έδωσε στον Μλαντένοβιτς, ο οποίος γύρισε σωστά την μπάλα στην περιοχή, όμως ο Μπρέγκου την χτύπησε άτσαλα στην κίνηση και την έστειλε άουτ από κοντινή απόσταση, σπαταλώντας σπουδαία ευκαιρία.

Eurokinissi

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με όπως και το πρώτο, με τις δύο ομάδες να μην έχουν μεγάλη ένταση και να κάνουν πολλά λάθη. Η Κηφισιά κέρδισε μέτρα στο γήπεδο και φαινόταν να πατάει καλύτερα στο χορτάρι. Στο 65' ο Ίνγκασον κέρδισε πέναλτι από τον Μαϊντάνα και μετά από εξέταση του VAR, ο Μπακασέτας δεν το άφησε ανεκμετάλλευτο, σημειώνοντας το 1-0 (67').

Στο 73’ η Κηφισιά εκτέλεσε κόρνερ, η άμυνα του Παναθηναϊκού απομάκρυνε και ο Ρούμπεν Πέρεθ δοκίμασε άμεσο σουτ, όμως η μπάλα κατέληξε εκτός εστίας. Η συνεχόμενη βροχή βάρυνε το γήπεδο, ενώ το ματς στα επόμενα λεπτά είχε πολλά νεύρα και φάουλ και από τις δύο πλευρές.

Η Κηφισιά προσπάθησε να κάνει μία τελευταία αντεπίθεση και να κλέψει τον βαθμό, αλλά δεν απείλησε σημαντικά την εστία του Κότσαρη και έτσι το 1-0 παρέμεινε μέχρι και το τελευταίο σφύριγμα.

Παναθηναϊκός (Ράφα Μπενίτεθ): Κότσαρης, Κώτσιρας (69’ Σιώπης), Ίνγκασον, Φικάι (90’+1’ Γεντβάι), Μλαντένοβιτς, Μπρέγκου (69’ Μπόκος), Τσέριν, Μαντσίνι, Μπακασέτας (77’ Ντέσερς), Τζούριτσιτς, Πάντοβιτς.

Κηφισιά (Σεμπαστιάν Λέτο): Ξενόπουλος, Σμπώκος, Μποτία, Ούγκο Σόουζα (60’ Πέτκοφ), Χριστόπουλος, Ζέρσον Σόουζα (69’ Αντόνισε), Ντίας, Πατίρας, Μαϊντάνα (79’ Λάμψιας), Τζίμας (69’ Πόμπο), Αμάνι (60’ Ρουμπέν Πέρεθ).