Τραγική ατυχία για τον Στέφανο Τζίμα: Ρήξη χιαστού και τέλος η σεζόν

Ο Στέφανος Τζίμας πρώην ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ, είχε μία δυναμική εμφάνιση στην πρώτη του συμμετοχή ως βασικός στη μεγάλη κατηγορία της Αγγλίας. Δυστυχώς όμως σε μία φάση στο γήπεδο, δεν πάτησε σωστά και αναγκάστηκε να αποχωρήσει τραυματίας περίπου στο 20ο λεπτό του αγώνα με την Άστον Βίλα στην Πρέμιερ Λιγκ.

Μετά από τις ιατρικές εξετάσεις, διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για ρήξη πρόσθιου χιαστού συνδέσμου, έναν από τους πιο σοβαρούς τραυματισμούς για έναν ποδοσφαιριστή και έτσι η σεζόν ολοκληρώνεται πρόωρα για τον Έλληνα σέντερ φορ των «Γλάρων».

Η εξέλιξη αυτή είναι ιδιαίτερα άτυχη για τον ίδιο, καθώς βρισκόταν σε φάση προώθησης στην βασική εντεκάδα, έχοντας κερδίσει την εμπιστοσύνη του Φάμπιαν Χουρτσέλερ και δείχνοντας ότι θα μπορούσε να καθιερωθεί στο κορυφαίο επίπεδο. Ο Στέφανος δεν θα μπορέσει να αγωνιστεί και στα προκριματικά U21 της Εθνικής Ελπίδων.