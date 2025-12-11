Λουντογκόρετς - ΠΑΟΚ 3-3: Έκανε... ροντέο δικό του ματς και πλέον θα ψάξει την υπέρβαση

Ο ΠΑΟΚ ταξίδεψε στην γειτονική Βουλγαρία και στο Ράζγκραντ, για να αντιμετωπίσει την Λουντογκόρετς για την 6η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Ο «Δικέφαλος του Βορρά» πήγε με στόχο μόνο την νίκη σε αυτή την εκτός έδρας «μάχη», αν ήθελε να διατηρήσει υψηλές τις πιθανότητες πρόκρισης στην επόμενη φάση, ενόψει δυο πολύ δύσκολων αναμετρήσεων με Μπέτις και Λυόν, εντός και εκτός έδρας αντίστοιχα.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» παρόλο που μπήκε για να κυριαρχήσει στο παιχνίδι και πίεσε πολύ ψηλά την Λουντογκόρετς, έμεινε πίσω στο σκορ στο 33' από το γκολ του Στάνιτς, αντέδρασε άμεσα όμως με το πανέμορφο γκολ του Ντεσπόντοφ στο 39'. Από νωρίς στο δεύτερο ημίχρονο έκανε την ανατροπή με γκόλ του Βολιάκο στο 48', όμως η Λουντογκόρετς ισοφάρισε με αμφισβητούμενο φάουλ που μετέτρεψε σε γκολ ο Βερντόν στο 70', ενώ έκανε και την ανατροπή με τον Τσότσεβ επτά λεπτά αργότερα. Ο δικέφαλος κατάφερε να αντιδράσει και ισοφάρισε σε 3-3 στο 90' με τον Μύθου, και στην συνέχεια έχασε μερικές ακόμα κλασικές ευκαιρίες, με αποτέλεσμα να φύγει με την ισοπαλία από το Ράζγκαρντ.

Η αναμέτρηση

Ο ΠΑΟΚ μπήκε όπως πάντα στο παιχνίδι, με σκοπό να κυριαρχήσει και να έχει την μπάλα στα πόδια. Η πρώτη τελική ήταν για τον δικέφαλο στο 11ο λεπτό όταν μετά από πίεση ψηλά, έκλεψε την μπάλα ο Οζντόεφ και έδωσε στον Ντεσπόντοφ, ο οποίος με την σειρά του πάσαρε στον Τσάλοφ που σούταρε αδύναμα μέσα από την περιοχή και μπλόκαρε εύκολα ο Μπόνμαν. Οι Θεσσαλονικείς όποτε είχαν την μπάλα έψαχναν να βρουν τρόπους να φέρουν την μπάλα στην περιοχή και να βγάλουν σε σημείο βολής τον Τσάλοφ η τον Ιβανούσετς, ενώ όταν δεν την είχαν πίεζαν πολύ ψηλά, και σε μερικές περιπτώσεις την έκλεβαν χωρίς να καταφέρουν να δημιουργήσουν απειλή για την εστία των γηπεδούχων. Στο 24’ έγινε η πρώτη μεγάλη φάση για την Λουντογκόρετς. Σέντρα από τα δεξιά του Σόν, ο Στάνιτς έστρωσε με το στήθος στον Τεκπετέι ο οποίος σούταρε δυνατά με την μπάλα να περνάει ξυστά από το δεξί κάθετο δοκάρι του Παβλένκα. Το δεκάλεπτο από το 20’ μέχρι το 30’ οι γηπεδούχοι ισορρόπησαν το παιχνίδι και ανέβασαν την κατοχή τους, ψάχνοντας τρόπο να αιφνιδιάσουν τον δικέφαλο, χωρίς όμως να καταφέρουν να δημιουργήσουν προϋποθέσεις. Στο 32ο λεπτό όμως ο Στάνιτς μπήκε στην περιοχή, χόρεψε τους αμυντικούς του δικεφάλου, άπλωσε το πόδι ο Οζντόεφ και έστειλε την μπάλα προς την εστία, με τον Παβλένκα να αποκρούει και να στρώνει την μπάλα στον πρώτο σκόρερ του Europa League Στάνιτς, ο οποίος προ κενής εστίας άνοιξε το σκορ για τους Βούλγαρους. Ο ΠΑΟΚ δεν έδειχνε να έχει πλάνο για να δημιουργήσει με αξιώσεις μια οργανωμένη επίθεση, όμως σε μια αντεπίθεση ο Ιβανούσετς βγάζει μια καταπληκτική κάθετη πάσα στον Ντεσπόντοφ στην πλάτη της άμυνας, και ο Βούλγαρος επιθετικός με ωραίο σκαφτό με το εξωτερικό κρεμάει τον εξερχόμενο Μπόνμαν και σκοράρει κόντρα στην πρώην ομάδα του χωρίς φυσικά να πανηγυρίσει.

Ο Ντεσπόντοφ σκόραρε και δεν πανηγύρισε κόντρα στην πρώην ομάδα του / Eurokinissi

Στην επανάληψη ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε δυναμικά, και μόλις στο 47ο λεπτό ο Κίριλ Ντεσπόντοφ έβγαλε και ασίστ, καθώς μετά από δική του εκτέλεση φάουλ ο Βολιάκο θα βάλει την προβολή και θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα, βάζοντας το πρώτο του γκολ με την φανέλα του δικεφάλου. Ο δικέφαλος έκανε πολύ καλή διαχείριση για μεγάλο μέρος του παιχνιδιού, ενώ η γηπεδούχος προσπάθησε να σκοράρει απειλώντας στο 62' και στο 64' με ένα σούτ του Στάνιτς όμως τον έκοψε ο Κεντζιόρα με εντυπωσιακό τάκλιν και παραχώρησε κόρνερ, και από αυτό το κόρνερ ο Βερντόν βρέθηκε μόνος στην μικρή περιοχή του δικεφάλου, έπιασε την κεφαλιά, έστειλε όμως την μπάλα άουτ. Και στο 70' υπάρχει μια φάση που θα μπορούσε να κρίνει το παιχνίδι. Ο Καμαρά κάνει τάκλιν στην μπάλα και ο διαιτητής δίνει φάουλ και κίτρινη κάρτα. Από αυτό το φάουλ η Λουντογκόρετς βρήκε το γκολ της ισοφάρισης όταν μετά από την εκτέλεση έκανε γύρισμα στην περιοχή ο Αλμέιδα, η μπάλα καταλήγει στο άλλο στόπερ τον Βερντόν ο οποίος νίκησε τον Παβλένκα και έκανε το 2-2, εν μέσω έξαλλων αντιδράσεων και διαμαρτυριών των παικτών του ΠΑΟΚ.

Η ισοφάριση των Βούλγαρων/ Eurokinissi

Και δεν έφτανε αυτό, με τους ποδοσφαιριστές του δικεφάλου να προσπαθούν να συνειδητοποιήσουν τι συνέβει, με δυο λάθη του Ζίβκοβιτς, που πήγαινε να βγει στην κόντρα και έδωσε την μπάλα στους αντιπαλους, και του Καμαρά στην συνέχεια, ο Τσότσεβ αλλάζει την μπάλα με τον Στάνιτς και ο πρώτος σκόρερ την βουλγάρικης ομάδας με κεφαλιά κάνει την ολική ανατροπη και το 3-2. Στο 89' ο Ζίβκοβιτς κέρδισε φάουλ έξω από την περιοχή έπαιξε γρήγορα στον Κένι ο οποίος γύρισε στην περιοχή και ο Μαντί Καμαρά σούταρε και τράνταξε το δοκάρι, ενώ ένα λεπτό μετά ο Ντεσπόντοφ γέμισε στην περιοχή, έδιωξε άσχημα ο Νεντιάλκοφ, ο Κωνσταντέλιας τσίμπησε για τον Μύθου ο οποίος πρόλαβε τον Μπονμαν και έκανε το 3-3 στο 90'. Ο ΠΑΟΚ συνέχισε ψάχνοντας το γκολ νίκης και με τον Κωνσταντέλια να φτάνει στην γωνία του κόρνερ βρίσκει τον Μύθου μέσα στην περιοχή ο οποίος σουτάρει και αποκρούει ο Μπόνμαν. Ο δικέφαλος στο 97' άγγιξε το 4-3 όταν ο Ντεσπόντοφ γύρισε την μπάλα στο πέναλτι όμως ο Καμαρά δεν σούταρε καλά, ενώ ένα λεπτό ο Κωνσταντέλιας πήγε να βάλει το γκολ του αγώνα με ένα φανταστικό σουτ έξω από την περιοχή στο γάμα, αλλά ο Μπόνμαν έκανε την επέμβαση του αγώνα και δεν άφησε τον Ντέλια να πανηγυρίσει.

Οι πανηγυρισμοί της ισοφάρισης του δικέφαλου/ Eurokinissi

Συνθέσεις

Λουντογκόρετς: Μπόνμαν, Σον, Βερντόν, Αλμέιδα, Νεντιάλκοφ, Κάλοτς (Γιορντάνοφ 70’), Στάνιτς, Ντουάρτε, Βιδάλ (Μάρκους 70’), Μπίλε (Τσότσεφ 66’), Τεπκετέι (Ματσάδο 90’).

ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Κένι, Κεντζιόρα, Βολιάκο, Μπάμπα, Οζντόεφ (Καμαρά 67’), Μεϊτέ (Μπιάνκο 87’), Τάισον (Αντρίγια 67’), Ιβανούσετς (Κωνσταντέλιας 60’), Ντεσπόντοφ, Τσάλοφ (Μύθου 67’).