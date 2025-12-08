Οι φίλαθλοι της Μπράιτον αποθεώνουν τον Κωστούλα: «Είναι ο δικός μας Μέσι»

Η Μπράιτον ήρθε ισόπαλη με την Γουέστ Χαμ στο AMEX, για την 15η αγωνιστική της Πρέμιερ Λιγκ με τον Ζεορζίνιο Ρουτέρ να ισοφαρίζει το γκολ του Μπόουεν στο 91'.

Παρόλα αυτά ο πρωταγωνιστής της χθεσινοβραδινής αναμέτρησης ήταν ο Μπάμπης Κωστούλας. Ο διεθνής επιθετικός από την στιγμή που μπήκε στον αγωνιστικό χώρο στην θέση του Ντε Κάιπερ, άλλαξε όλη την εικόνα των «γλάρων». Με τα τρεξίματά του, τις συνεχείς κινήσεις στον χώρο και την τρομερή ένταση στο παιχνίδι του, δημιούργησε πανικό στην άμυνα των φιλοξενούμενων. Ο Κωστούλας μπήκε στο παιχνίδι στο 72ο λεπτό, και μέσα σε 23 λεπτά πρόλαβε να έχει 18 επαφές με την μπάλα, να δημιουργήσει ρήγματα και να επιχειρήσει ακόμη και ανάποδο ψαλίδι, το οποίο ουσιαστικά μετατράπηκε σε ασίστ για το γκολ του Τζεορτζίνιο.

Αυτή του η εμφάνιση δημιούργησε ενθουσιασμό στις τάξεις των φιλάθλων της Μπράιτον, οι οποίοι τον αποθέωσαν στα social media, με αρκετούς να γράφουν πως «ο δικός μας Μέσι αγωνίστηκε σήμερα στο AMEX». Κάποιοι μάλιστα υποστήριξαν ότι «ο Λιονέλ Μέσι παίζει στη Μπράιτον», θέλοντας να αποτυπώσουν το πόσο εντυπωσιασμένοι έμειναν από το ταλέντο του νεαρού Έλληνα άσου.

lionel messi is running around at the amex stadium pic.twitter.com/QwRmcEA3So — ya𝓼in ayari 🇸🇪🐐 (@AyariGoat) December 7, 2025

Μερικοί μάλιστα έστειλαν... μήνυμα και στον προπονητή της ομάδας για να τον ξεκινάει σε περισσότερα ματς βασικό.

Η Μπράιτον με τον βαθμό αυτό, έφτασε τους 23 και φιγουράρει στην 7η θέση της βαθμολογίας, δυο βαθμούς πίσω από την Τσέλσι και τα ευρωπαϊκά εισητήρια. Ο Μπάμπης Κωστούλας θα έχει την ευκαιρία να λάμψει ξανά σε παιχνίδι με μεγάλη ομάδα την επόμενη αγωνιστική, καθώς οι «γλάροι» ταξιδεύουν στο Άνφιλντ για να αντιμετωπίσουν την Λίβερπουλ.