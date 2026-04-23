«O Βαγγέλης Μαρινάκης ενδιαφέρεται για τη Μάριμπορ»

Ο ισχυρός άνδρας του Ολυμπιακού, Βαγγέλης Μαρινάκης, πέρα από την ιδιοκτησία της αγγλικής Νότιχαμ Φόρεστ και της Ρίο Άβε στην Πορτογαλία θέλει να αποκτήσει και την Μάριμπορ στη Σλοβενία.

Όπως γράφουν τα τοπικά μέσα της χώρα και συγκεκριμένα το «sportklub» ο Βαγγέλης Μαρινάκης σκέφτεται σοβαρά το ενδεχόμενο να «μεγαλώσει» την ποδοσφαιρική του δραστηριότητα, με την σλοβενική Μάριμπορ να είναι σε πρώτο πλάνο.

Η ιστορική ομάδα από τη Σλοβενία έχει κατακτήσει 16 φορές το πρωτάθλημα, με τελευταία κατάκτηση το 2022. Στόχος του Έλληνα επιχειρηματία και των συνεργατών του είναι η επιστροφή του συλλόγου στη κορυφή του σλοβενικού ποδοσφαίρου.

🚨 Olympiakos owner Evangelos Marinakis is reportedly planning summer reinforcements at Maribor with Petar Stojanović identified as a primary target, according to Sportklub.https://t.co/drkWAg045p#LegiaWarszawa #Ekstraklasa — TransferFeed (@transferfeedcom) April 23, 2026

Στάζουν «μέλι» οι Σλοβένοι για τον Μαρινάκη

Μια πιθανή επένδυση στη Σλοβενία από τον Βαγγέλη Μαρινάκη μοιάζει η ιδανικότερη σε σχέση με τους υπόλοιπους υποψήφιους επενδυτές χαρακτηρίζοντας τον ως «πολύ επιτυχημένο επιχειρηματία ποδοσφαίρου».

Ποιος έχει τα ηνία της Μάριμπορ μέχρι στιγμής

Για δεύτερη χρονιά η Μάριμπορ ανήκει στα χέρια ξένων ιδιοκτητών, για πρώτη φορά στην ιστορία. Αρχικά χαρακτηρίστηκαν ως συνεργάτες από το εγχώριο τμήμα του συλλόγου, αλλά ο νέος ιδιοκτήτης ουσιαστικά είναι ο Ατζούν Ιλίτζαλι.