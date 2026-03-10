Λίστα Forbes: Οι θέσεις Μαρινάκη, Αλαφούζου, Μυστακίδη και Σαββίδη

Η γνωστή σε όλους λίστα Forbes δημοσιεύτηκε ανανεωμένη την Τρίτη (10/3), και όπως πάντα το ελληνικό ενδιαφέρον σε αυτή είναι αμείωτο.

Στην λίστα με τους πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο βρίσκονται οι ιδιοκτήτες των ΠΑΕ Ολυμπιακού (Βαγγέλης Μαρινάκης), Παναθηναϊκού (Γιάννης Αλαφούζος) και ΠΑΟΚ (Ιβάν Σαββίδης), όπως και ο νέος ιδιοκτήτης της ΚΑΕ ΠΑΟΚ Τέλης Μυστακίδης.

Ο μεγαλομέτοχος του Ολυμπιακού και της Νότιγχαμ βρίσκεται στην 567η θέση της λίστας με περιουσία του ύψους των 6.000.000.000 ευρώ, ενώ είναι και ο τρίτος πλουσιότερος Έλληνας. Πίσω του ακολουθεί ο Τέλης Μυστακίδης ο οποίος βρίσκεται στην 7η θέση της ελληνικής λίστας, και στην 1011η θέση παγκοσμίως, με το net worth να αγγίζει τα 3.610.000.000 ευρώ.

Ο Ιβάν Σαββίδης βρίσκεται στην 2.386η θέση παγκοσμίως με net worth 1.700.000.000 ευρώ, ενώ ο Γιάννης Αλαφούζος στην 3.185η με 940.000.000 ευρώ περιουσία.

Η θέσεις των ιδιοκτητών ελληνικών ομάδων

3. (567). Βαγγέλης Μαρινάκης & Oικογένεια – $7 δισ. – Ναυτιλία, ποδόσφαιρο, logistics

7. (1011). Αριστοτέλης Μυστακίδης – $4,2 δισ. – Εξορύξεις, εμπορεύματα (μέταλλα & μεταλλεία)

2.386. Ιβάν Σαββίδης - $1,7 δισ.

20. (3185). Γιάννης Αλαφούζος & Oικογένεια – $1,1 δισ. – Ναυτιλία, logistics

Οι Έλληνες δισεκατομμυριούχοι

Μπορεί ο Βαγγέλης Μαρινάκης και ο Τέλης Μυστακίδης να βρίσκονται στην δεκάδα των Ελλήνων δισεκατομμυριούχων, όμως δεν είναι στην κορυφή της λίστας. Εκεί εμφανίζεται η Βίκυ Σάφρα με net worth 27,1 δισ. ευρώ, η οποία δραστηριοποιείται στα τραπεζικά, τα χρηματοοικονομικά και τις επενδύσεις, ενώ η Μαρία Αγγελικούση (Ναυτιλία, logistics) με 7,5 δισ. ευρώ και την τριάδα συμπληρώνει ο Γεώργιος Οικονόμου (Ναυτιλία, logistics) και net worth 5,3 δισ. ευρώ.

Αναλυτικά η λίστα:

94. Βίκυ Σάφρα & Οικογένεια – $27,1 δισ. – Τραπεζικά, χρηματοοικονομικά & επενδύσεις

509. Μαρία Αγγελικούση – $7,5 δισ. – Ναυτιλία, logistics

806. Γεώργιος Οικονόμου – $5,3 δισ. – Ναυτιλία, logistics

908. Γεώργιος Προκοπίου & οικογένεια – $ 4,7 δισ. – Ναυτιλία, logistics

972. Ανδρέας Μαρτίνος & οικογένεια – $4,4 δισ. – Ναυτιλία, logistics

1108. Σπύρος Λάτσης & οικογένεια – $3,9 δισ. – Τραπεζικά, ναυτιλία (Διαφοροποιημένες δραστηριότητες)

1189. Παναγιώτης Τσάκος & οικογένεια – $3,6 δισ. – Ναυτιλία, logistics

1504. Φίλιππος Νιάρχος – $ 2,8 δισ. – Συλλογή έργων τέχνης (διαφοροποιημένες δραστηριότητες)