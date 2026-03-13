Ολυμπιακός: Η αποστολή για το κρίσιμο ματς με τον ΟΦΗ στο Ηράκλειο

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε την αποστολή της ομάδας για το δύσκολο παιχνίδι στο Ηράκλειο, απέναντι στον ΟΦΗ, για την 25η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν μπορεί να υπολογίζει στον Μπρούνο ο οποίος συμπλήρωσε τρείς κίτρινες κάρτες τριών στον αγώνα με τον Πανσερραϊκό, ενώ άφησε εκτός λίστας τους Πασχαλάκη, Αντρέ Λουίζ που είναι εκτός λόγω του ότι είναι μη κοινοτικός, ενώ μεγάλη είναι η απουσία του Σαντιάγο Έσε ο οποίος αποχώρησε τραυματίας από την αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ και είναι αμφίβολος ακόμα και για το επόμενο ματς με την ΑΕΛ Novibet.

Η αποστολή του Ολυμπιακού

Τζολάκης, Μπότης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Βέζο, Ροντινέι, Ρέτσος, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Ποντένσε, Μουζακίτης, Ελ Κααμπί, Κλέιτον, Ταρέμι.