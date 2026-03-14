Stoiximan Super League: Αυτοί είναι οι παίχτες που βρίσκονται στο όριο καρτών
Δείτε τους παίχτες που αν τιμωρηθούν κινδυνεύουν να μην αγωνιστούν στην τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας.
Με δυο αγωνιστικές να μένουν πλέον για να ολοκληρωθεί η κανονική διάρκεια της Stoiximan Super League και με την πρώτη τετράδα κλειδωμένη, το ενδιαφέρον πέφτει στις θέσεις 5-8, αλλά και στην μάχη της παραμονής.
Σημαντικός παράγοντας για όλες τις ομάδες ανεξαρτήτου θέσης είναι ο πειθαρχικός έλεγχος. Αυτό γιατί όσοι ποδοσφαιριστές είναι στο όριο κίτρινης κάρτας, αν τιμωρηθούν θα χάσουν την τελευταία αγωνιστική, ενώ όσοι δουν την τελευταία θα χάσουν την πρώτη αγωνιστική των Playoff - Playout, άσχετα αν μηδενίζουν αυτές στα μίνι πρωταθλήματα.
Πάμε να δούμε λοιπόν παρακάτω ποιοι παίχτες είναι στο όριο για όλες τις ομάδες της Stoiximan Super League.
Ρέλβας 5
Πινέδα 5
Πένραϊς 5
Κοϊτά 5
Στρακόσα 2
Βαργκά 2
Λιούμπισιτς 2
Πήλιος 2
Ζίβκοβιτς 5
Τάισον 2
Γιακουμάκης 2
Τσιφτσής 2
Καμαρά 2
Ζαφείρης 2
Μπιάνκο 2
Ελ Κααμπί 2
Μπιανκόν 2
Κοστίνια 2
Ορτέγα 2
Σιπιόνι 2
Μουζακίτης 2
Έσε 2
Τζούρισιτς 5
Τουμπά 2
Ίνγκασον 2
Σιώπης 2
Κυριακόπουλος 2
Ντέσερς 2
Κώτσιρας 2
Λεβαδειακός
Μπάλτσι 5
Μάγκνουσον 2
Χάνα 2
ΟΦΗ
Σαλσέδο 5
Σενγκέλια 2
Φούντας 2
Άρης
Τεχέρο 5
Ράτσιτς 5
Γαλανόπουλος 2
Φαντιγκά 2
Χόγκλα 2
Γιαννιώτας 2
Σούντμπεργκ 2
Παναγίδης 2
Ατρόμητος
Κίνι 5
Τσακμάκης 5
Τσούμπερ 2
Παπαδόπουλος 2
Τσαντίλας 2
Βολος
Κάργας 8
Φορτούνα 5
Μακνί 5
Χουάνπι 2
Σόρια 2
Ουρτάδο 2
Γκονζάλες 2
Παναιτωλικός
Κόγιτς 5
Γκαρσία 2
Άλεξιτς 2
Ρόσα 2
Ματσάν 2
Αγκίρε 2
Κηφισιά
Αντονίσε 5
Νούνελι 5
Πόμπο 5
Αμανί 5
Πέτκοφ 2
Μαϊντάνα 2
Σόουζα 2
Κονατέ 2
ΑΕΛ Novibet
Σαγάλ 5
Μούργος 5
Μασόν 2
Μελίσσας 2
Μπατουμπινσικά 2
Φεριγκρά 2
Πομόνης 5
Τριανταφυλλόπουλος 5
Ιβανόφ 5
Μακέντα 2
Άλχο 2
Παπαδόπουλος 2
Τζανδάρης 2
Εμμανουηλίδης 2
Κετού 2
Μπαρτόλο 2
Γκιοακίνι 2
Πανσερραϊκός
Ιβάν 5
Ντε Μάρκο 5
Τιναλίνι 2
Βόλνεϊ 2
Τεϊσέιρα 2
Στάικος 2
Χατζηστραβός 2
Δοϊρανλής 2
Σοφιανός 2
Οι τιμωρημένοι που θα εκτίσουν ποινή την τελευταία αγωνιστική:
Μαρίν (ΑΕΚ)
Αναγνωστόπουλος, Ηλιάδης, Όλαφσον (ΑΕΛ Novibet)
Μεντίλ (Άρης)
Μουτουσαμί (Ατρόμητος)
Μπουζούκης, Κόμπα (Βόλος)
Έμπο (Κηφισία)
Γκούμας (Λεβαδειακός)
Ρέτσος (Ολυμπιακός)
Μαρινάκης (ΟΦΗ)
Κοντούρης (Παναθηναϊκός)
Ιβανούσετς (ΠΑΟΚ)