Stoiximan Super League: Αυτοί είναι οι παίχτες που βρίσκονται στο όριο καρτών

Με δυο αγωνιστικές να μένουν πλέον για να ολοκληρωθεί η κανονική διάρκεια της Stoiximan Super League και με την πρώτη τετράδα κλειδωμένη, το ενδιαφέρον πέφτει στις θέσεις 5-8, αλλά και στην μάχη της παραμονής.

Σημαντικός παράγοντας για όλες τις ομάδες ανεξαρτήτου θέσης είναι ο πειθαρχικός έλεγχος. Αυτό γιατί όσοι ποδοσφαιριστές είναι στο όριο κίτρινης κάρτας, αν τιμωρηθούν θα χάσουν την τελευταία αγωνιστική, ενώ όσοι δουν την τελευταία θα χάσουν την πρώτη αγωνιστική των Playoff - Playout, άσχετα αν μηδενίζουν αυτές στα μίνι πρωταθλήματα.

Πάμε να δούμε λοιπόν παρακάτω ποιοι παίχτες είναι στο όριο για όλες τις ομάδες της Stoiximan Super League.

ΑΕΚ

Ρέλβας 5

Πινέδα 5

Πένραϊς 5

Κοϊτά 5

Στρακόσα 2

Βαργκά 2

Λιούμπισιτς 2

Πήλιος 2

ΠΑΟΚ

Ζίβκοβιτς 5

Τάισον 2

Γιακουμάκης 2

Τσιφτσής 2

Καμαρά 2

Ζαφείρης 2

Μπιάνκο 2

Ολυμπιακός

Ελ Κααμπί 2

Μπιανκόν 2

Κοστίνια 2

Ορτέγα 2

Σιπιόνι 2

Μουζακίτης 2

Έσε 2

Παναθηναϊκός

Τζούρισιτς 5

Τουμπά 2

Ίνγκασον 2

Σιώπης 2

Κυριακόπουλος 2

Ντέσερς 2

Κώτσιρας 2

Λεβαδειακός

Μπάλτσι 5

Μάγκνουσον 2

Χάνα 2

ΟΦΗ

Σαλσέδο 5

Σενγκέλια 2

Φούντας 2

Άρης

Τεχέρο 5

Ράτσιτς 5

Γαλανόπουλος 2

Φαντιγκά 2

Χόγκλα 2

Γιαννιώτας 2

Σούντμπεργκ 2

Παναγίδης 2

Ατρόμητος

Κίνι 5

Τσακμάκης 5

Τσούμπερ 2

Παπαδόπουλος 2

Τσαντίλας 2

Βολος

Κάργας 8

Φορτούνα 5

Μακνί 5

Χουάνπι 2

Σόρια 2

Ουρτάδο 2

Γκονζάλες 2

Παναιτωλικός

Κόγιτς 5

Γκαρσία 2

Άλεξιτς 2

Ρόσα 2

Ματσάν 2

Αγκίρε 2

Κηφισιά

Αντονίσε 5

Νούνελι 5

Πόμπο 5

Αμανί 5

Πέτκοφ 2

Μαϊντάνα 2

Σόουζα 2

Κονατέ 2

ΑΕΛ Novibet

Σαγάλ 5

Μούργος 5

Μασόν 2

Μελίσσας 2

Μπατουμπινσικά 2

Φεριγκρά 2

Αστέρας AKTOR

Πομόνης 5

Τριανταφυλλόπουλος 5

Ιβανόφ 5

Μακέντα 2

Άλχο 2

Παπαδόπουλος 2

Τζανδάρης 2

Εμμανουηλίδης 2

Κετού 2

Μπαρτόλο 2

Γκιοακίνι 2

Πανσερραϊκός

Ιβάν 5

Ντε Μάρκο 5

Τιναλίνι 2

Βόλνεϊ 2

Τεϊσέιρα 2

Στάικος 2

Χατζηστραβός 2

Δοϊρανλής 2

Σοφιανός 2

Οι τιμωρημένοι που θα εκτίσουν ποινή την τελευταία αγωνιστική:

Μαρίν (ΑΕΚ)

Αναγνωστόπουλος, Ηλιάδης, Όλαφσον (ΑΕΛ Novibet)

Μεντίλ (Άρης)

Μουτουσαμί (Ατρόμητος)

Μπουζούκης, Κόμπα (Βόλος)

Έμπο (Κηφισία)

Γκούμας (Λεβαδειακός)

Ρέτσος (Ολυμπιακός)

Μαρινάκης (ΟΦΗ)

Κοντούρης (Παναθηναϊκός)

Ιβανούσετς (ΠΑΟΚ)