Super League: Ώρα και κανάλι του αγώνα του Ολυμπιακού εναντίον του ΟΦΗ στο Παγκρήτιο

Με τρεις πολύ ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις ξεκινάει το πρόγραμμα του Σαββάτου (14/03) για την 25η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Στις 17:00, ο πρωταθλητής Ολυμπιακός του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ φιλοξενείται από τον ΟΦΗ στο Παγκρήτιο Στάδιο. Ο αγώνας θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Cosmote Sport1HD.

Περίπου δύο ώρες αργότερα (19:30), στις Σέρρες, ο Πανσερραϊκός θα αντιμετωπίσει τον Άρη του Μιχάλη Γρηγορίου. Τηλεοπτική μετάδοση από Novasports Prime.

Τέλος, στις 20:00 η ΑΕΛ Novibet θα υποδεχθεί στη Λάρισα τον Αστέρα Τρίπολης AKTOR, σε έναν αγώνα που αναμένεται να κρίνει πολλά στη μάχη της παραμονής. Τηλεοπτική μετάδοση από το Cosmote Sport 2HD.

Δύο αγώνες για τη Stoiximan GBL

Με δύο αναμετρήσεις ξεκινάει το πρόγραμμα της 21ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL.

Στις 16:00 η Μύκονος υποδέχεται τον Προμηθέα Πάτρας, με το παιχνίδι να μεταδίδεται ζωντανά από τη συχνότητα ΕΡΤ1 Sports και την ίδια ώρα το Περιστέρι φιλοξενεί το Μαρούσι, με τηλεοπτική μετάδοση από το EΡΤ2 Sports.

Υπενθυμίζουμε πως το προγραμματισμένο (14/03, 18:15) ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Άρη, αναβλήθηκε έπειτα από αίτημα της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, μετά και τα θλιβερά γεγονότα που εκτυλίχθηκαν στην Καλαμαριά, όπου ένας 20χρονος φίλαθλος του «Δικεφάλου» χτυπήθηκε με μαχαίρι θανάσιμα.

