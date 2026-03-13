«Ο Μουζακίτης αποτελεί την τέλεια επιλογή για τον Λουίς Ενρίκε και την Παρί Σεν Ζερμέν»

Ο Χρήστος Μουζακίτης συνεχίζει να τραβά τα βλέμματα της ευρωπαϊκής αγοράς, με την αγωνιστική του άνοδο να αποτυπώνεται πλέον και στην αξία του, η οποία εκτοξεύθηκε από τα 15 στα 25 εκατομμύρια ευρώ μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Ο νεαρός μέσος του Ολυμπιακού αποτελεί ένα από τα πιο «καυτά» ονόματα της νέας γενιάς και ήδη αρκετοί μεγάλοι σύλλογοι παρακολουθούν στενά την περίπτωσή του.

Σύμφωνα με γαλλικά δημοσιεύματα, στο παιχνίδι της απόκτησής του έχει μπει δυναμικά και η Παρί Σεν Ζερμέν. Η ιστοσελίδα sport.fr αποθεώνει τον 19χρονο χαφ, επισημαίνοντας πως τα αγωνιστικά του χαρακτηριστικά ταιριάζουν ιδανικά στη φιλοσοφία του Λουίς Ενρίκε.

Όπως αναφέρεται, ο αθλητικός διευθυντής της PSG, Λουίς Κάμπος, εξετάζει διακριτικά την ελληνική αγορά, χωρίς να έχει κατατεθεί ακόμη επίσημη πρόταση, με ορίζοντα πιθανής μεταγραφής το καλοκαίρι του 2026. Ο Μουζακίτης παρουσιάζεται ως ένα «value for money» project, που μπορεί να εξελιχθεί σε βασικό κομμάτι της επόμενης ημέρας των Παριζιάνων.

Οι Γάλλοι τονίζουν πως η νέα στρατηγική της Παρί μετά την εποχή των μεγάλων σταρ στρέφεται περισσότερο στην επένδυση σε νεαρά και εξελίξιμα ταλέντα. Σε αυτό το πλαίσιο, ο μέσος των Πειραιωτών θεωρείται παίκτης με τεχνική ποιότητα, ένταση στο παιχνίδι και ισχυρή προσωπικότητα — στοιχεία που τον καθιστούν ιδανικό για το νέο πρότζεκτ της ομάδας.