Μουζακίτης, Κωνσταντέλιας, Τζολάκης: Τα «χρυσά» διαμαντάκια απογειώνουν την αξία τoυς

Ο Χρήστος Μουζακίτης συνεχίζει να μαγνητίζει τα βλέμματα της Ευρώπης. Ο 18χρονος μέσος του Ολυμπιακού, λίγες εβδομάδες μετά την ανάδειξή του σε Golden Boy Web 2025 από το Tuttosport, βλέπει την αξία του στο Transfermarkt να εκτοξεύεται από 15 εκατ. σε 25 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη αύξηση στην πρόσφατη ανανέωση, ενώ πλέον αποτελεί τον πιο ακριβό παίκτη ολόκληρης της Super League.

🏆 Christos Mouzakitis, admin has something for you! 😍 pic.twitter.com/21CvqXXsVy — Olympiacos FC (@olympiacosfc) December 1, 2025

Σταθερά ανοδικός παραμένει ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, με τον μεσοεπιθετικό του ΠΑΟΚ να βλέπει την αξία του να ανεβαίνει στα 20 εκατ. ευρώ από 17 εκατ., καταλαμβάνοντας τη 2η θέση στη Super League, πίσω μόνο από τον Μουζακίτη.

Εντυπωσιακή άνοδο σημειώνει και ο Κωνσταντίνος Τζολάκης, με τη χρηματιστηριακή του αξία να φτάνει τα 15 εκατ. ευρώ (+2 εκατ.). Ο 23χρονος τερματοφύλακας του Ολυμπιακού θεωρείται από πολλούς ως ένας από τους πιο υποσχόμενους γκολκίπερ της γενιάς του.

Την πεντάδα ολοκληρώνουν ο Σαντιάγκο Έσε (Ολυμπιακός) με 14 εκατ. ευρώ και ο Τετε του Παναθηναϊκού στα 11 εκατ.

Παράλληλα, το Transfermarkt ανανέωσε και τις συνολικές αξίες των συλλόγων.

Πρώτος στη λίστα βρίσκεται ο Ολυμπιακός με 136,5 εκατ. ευρώ, ακολουθεί ο ΠΑΟΚ με 89,25 εκατ. και ο Παναθηναϊκός με 87,15 εκατ. ευρώ.

Η ΑΕΚ κατατάσσεται 4η με 70,48 εκατ. ευρώ, ενώ ο Άρης συμπληρώνει την πεντάδα με 35,70 εκατ.