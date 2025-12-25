Στους κορυφαίους νεαρούς παγκοσμίως Καρέτσας και Μουζακίτης σύμφωνα με το CIES Football Observatory

Το CIES Football Observatory (Διεθνές Κέντρο Αθλητικών Σπουδών που βρίσκεται στην Ελβετία και δημιουργήθηκε το 1995 ως κοινοπραξία της FIFA με το Πανεπιστήμιο του Νοσατέλ) παρουσίασε στην τελευταία εβδομαδιαία ανάρτηση του 2025 τους 100 παίκτες παγκοσμίως που γεννήθηκαν το 2006 ή αργότερα και δεν αγωνίζονται ακόμη για ομάδα των 5 κορυφαίων πρωταθλημάτων, έχοντας την καλύτερη απόδοση φέτος.

Η επιλογή αυτή έγινε βάση έξι αγωνιστικών χαρακτηριστικών. Το παιχνίδι στον αέρα, την ανάκτηση, την διανομή, ανακτήσεις τις μπάλας, δημιουργία ευκαιριών και τελειώματα. Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας καταλαμβάνει, με βάση την αξιολόγηση, την 13η θέση, με συντελεστή 79.8 και χρηματιστηριακή αξία που εκτιμάται πάνω από 50 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ο Χρήστος Μουζακίτης του Ολυμπιακού είναι 26ος με συντελεστή 77.5 και χρηματιστηριακή αξία που εκτιμάται πάνω από 30 εκατομμύρια ευρώ.

Την υψηλότερη βαθμολογία την έχει ο Ολλανδός Τζιβάιρο Ριντ της Φέγενορτν (85 στα 100). Ο ακραίος μπακ είναι μπροστά από τον Τζιοβάνι Ουεντά, συμπαίκτη του Φώτη Ιωαννίδη στην Σπόρτινγκ, και τον διεθνή Γκανέζο Καλέμπ Γιρενκί της Νόρτζελαντ.

Ο Γάλλος Ζοάν Γκαντού (RB Σάλτσμπουργκ ) κατατάσσεται πρώτος μεταξύ των κεντρικών αμυντικών και ο Σουηδός Σιμόν Έρικσον (IF Έλφσμποργκ) μεταξύ των τερματοφυλάκων.