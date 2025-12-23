Η μάχη γιγάντων για Καρέτσα καλά κρατεί: Μετά την Τσέλσι στο «παιχνίδι» και η Παρί Σεν Ζερμέν

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας είναι ένα από τα μεγαλύτερα ανερχόμενα ταλέντα στην Ευρώπη. Ο 18χρονος διεθνής ειδικά μετά το ντεμπούτο του με την εθνική Ελλάδος στο εμφατικό 3-0 απέναντι στη Σκωτία στο «Χάμπντεν Παρκ», τον περασμένο Μάρτιο για το Nations League, έχει τραβήξει τα βλέμματα, με πολλές μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες να τον παρακολουθούν.

Μπάγερν Μονάχου, Μίλαν, Μάντσεστερ Σίτι, Άρσεναλ, Ντόρτμουντ και Νάπολι ήταν γνωστό ότι ενδιαφέρονται για την περίπτωση του, με την Τσέλσι να έρχεται και να προστίθεται στην λίστα, σύμφωνα με το «Team Talk».

Σύμφωνα με το συγκεκριμένο δημοσίευμα οι Λονδρέζοι παρακολουθούν στενά την περίπτωση του Καρέτσα και υπάρχει το ενδεχόμενο να κινηθούν για την απόκτηση του, το ερχόμενο καλοκαίρι. Κάτι τέτοιο δεν είναι απίθανο να γίνει και λόγω του γεγονότος πως οι «μπλε» του Λονδίνου θα έχουν ως σύμμαχο και την Γκένκ καθώς υπάρχει στενή συνεργασία με τους Βέλγους, από τους οποίους είχε αποκτήσει τους Ντε Μπρόινε και Κουρτουά στο παρελθόν.

Έρχεται όμως και η πρωταθλήτρια Ευρώπης να προστεθεί στην μεγάλη πλέον λίστα με τους ενδιαφερόμενους. Σύμφωνα με το «transferfeed» η Παρί Σεν Ζερμέν έχει εντυπωσιαστεί από τον Καρέτσα, του οποίου η αξία ανέρχεται στα 28 εκατομμύρια ευρώ, ενώ το συμβόλαιο του με τη Γκενκ, λήγει το καλοκαίρι του 2029.

Το δημοσίευμα του Transerfeed:

«Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, θεωρείται δεδομένο ότι θα αποχωρήσει από τη Γκενκ στο τέλος, με μεγάλους συλλόγους να ενδιαφέρονται για την απόκτηση του. Η Τσέλσι είναι μία εξ' αυτών, ενώ στο... παιχνίδι είναι οι Λίβερπουλ, Άρσεναλ, Μπάγερν Μονάχου και πλέον και η Παρί Σεν Ζερμέν.

Ο Έλληνας διεθνής, έχει αγωνιστεί εννέα φορές με το εθνόσημο και έχει πετύχει τρία γκολ. Η Γκενκ τον απέκτησε τον Ιανουάριο του 2024 και το συμβόλαιο του λήγει το 2029. Η χρηματιστηριακή του αξία, ανέρχεται στα 28 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η ρήτρα αποδέσμευσης του είναι 40 εκατ. ευρώ».