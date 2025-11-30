Συνεχίζει να... τρελαίνει κόσμο ο Καρέτσας: Μοίρασε δύο ασίστ στη νίκη της Γκενκ

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας πραγματοποίησε μία ακόμη εντυπωσιακή εμφάνιση με τη φανέλα της Γκενκ, βοηθώντας καθοριστικά τη νίκη με 2-1 απέναντι στη Λέουβεν για τη 16η αγωνιστική της Jupiler Pro League. Ο Έλληνας διεθνής ήταν ο δημιουργός και των δύο τερμάτων της ομάδας του, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική φόρμα στην οποία βρίσκεται.

😱 | Kos Karetsas a une nouvelle fois roulé sur la rencontre #GNKOHL



🅰️ 2 assists

👟 46 passes réussies sur 50

✨ 10 occasions créées dont 3 grosses

🥅 2 tirs

🦶 87 touches de balle

🤕 5 fautes subies

📊 Note FotMob : 9.3/10 (MOTM ⭐️) pic.twitter.com/IXHSXfwpOL — Ma Pro League (@MaProLeague) November 30, 2025

Με τις δύο ασίστ που σημείωσε στο συγκεκριμένο ματς, ο Καρέτσας έφτασε συνολικά τις εννέα για τη φετινή σεζόν σε όλες τις διοργανώσεις. Πιο συγκεκριμένα, έχει πέντε ασίστ στο βελγικό πρωτάθλημα, δύο στο Europa League και δύο στο Κύπελλο Βελγίου, αποδεικνύοντας πως αποτελεί έναν από τους πιο παραγωγικούς δημιουργούς της Γκενκ.

Η σταθερά ανεβασμένη απόδοσή του έχει τραβήξει τα βλέμματα τόσο στο Βέλγιο όσο και εκτός συνόρων, με τον νεαρό άσο να δείχνει πως εξελίσσεται σε βασικό στέλεχος της ομάδας του και σημαντικό κεφάλαιο για την Εθνική Ελλάδας.