Μεταγραφικός στόχος ο Καρέτσας: Σκάουτερ από Σίτι, Μίλαν, Ντόρτμουντ στις εξέδρες

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας βρίσκεται στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, καθώς σκάουτερ από τις Μάντσεστερ Σίτι, Μίλαν, Ντόρτμουντ, Μπάγερ Λεβερκούζεν και Μονακό παρακολούθησαν από κοντά την εμφάνιση του κόντρα στη Βασιλεία για το Europa League. Ο νεαρός ταλαντούχος μεσοεπιθετικός φαίνεται να ανεβάζει συνεχώς την αξία του, με τις κορυφαίες ομάδες να εξετάζουν σοβαρά πιθανή μεταγραφή. Η παρουσία τόσο μεγάλων συλλόγων στο γήπεδο της Γκενκ επιβεβαιώνει ότι το όνομά του μπαίνει δυνατά στο μεταγραφικό ραντάρ της Ευρώπης.

Την πληροφορία για την «στενή» παρακολούθηση των σκάουτερ μετέδωσε ο Τούρκος ρεπόρτερ, Εκρέμ Κονούρ στο X. Υπενθυμίζουμε πως ο Κωνσταντίνος Καρέτσας στην αναμέτρηση εναντίον της Βασιλείας σκόραρε το παρθενικό του γκολ στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις με «μαγικό» διαγώνιο σουτ.

Ο 18χρονος επιθετικός της Γκενκ υποδέχθηκε τη μπάλα ανάμεσα στην πλάγια γραμμή και τη μεγάλη περιοχή των φιλοξενούμενων, διένυσε ορισμένα μέτρα και μόλις είδε πως ο αντίπαλος αμυντικός έκανε βήματα προς τα πίσω, επιτάχυνε, προσποιήθηκε, τον προσπέρασε και με φανταστικό τελείωμα έγραψε το 2-0 για τους Βέλγους, στέλνοντας τη μπάλα «συστημένη» στο αντίπαλο «Γ». Με αυτόν τον τρόπο, έβαλε τις βάσεις για τη μεγάλη νίκη των Βέλγων εναντίον της Βασιλείας (2-1), η οποία έφερε τη Γκενκ στους 10 βαθμούς, ένα βήμα μακριά από την «8άδα» που οδηγεί σε απευθείας πρόκριση στη φάση των 16.

Για την εξαιρετική του ενέργεια, η UEFA του αφιέρωσε δημοσίευση στα κοινωνικά δίκτυα, συνοδευόμενη από τη λεζάντα «θυμηθείτε το όνομα».