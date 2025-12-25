Οι μνηστήρες πληθαίνουν για Καρέτσα: Ενδιαφέρεται και η Ρεάλ Μαδρίτης σύμφωνα με την ισπανική «AS»

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας είναι αναμφίβολα ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα στην Ευρώπη, και είναι μόλις 18 χρονών.

Οι ομάδες που κοιτάζουν τον διεθνή επιθετικό είναι πολλές και μεγάλες. Οι Μπάγερν Μονάχου, Νάπολι, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Άρσεναλ, Τσέλσι και Παρί φέρονται να παρακολουθούν στενά την κατάσταση. Επιπλέον, η Λίβερπουλ, η Έβερτον, η Νιουκάστλ και η Λεβερκούζεν έχουν μπει στην κούρσα, δείχνοντας πόσο ψηλά αξιολογείται ο νεαρός αστέρας της Γκενκ σε όλη την Ευρώπη.

Η ισπανική «As» έρχεται για να αποκαλύψει και το ενδιαφέρον μιας από τις μεγαλύτερες ομάδες στον κόσμο, της Ρεάλ Μαδρίτης. Με δημοσίευμά της και τίτλο «Η Ρεάλ έμαθε πόσα πρέπει να δώσει για Καρέτσα» αποκαλύπτει πως ο διεθνής αστέρας εξετάζεται σοβαρά και από τους ανθρώπους της Βασίλισσας, και αναφέρει πως η Τσέλσι, η Άρσεναλ, η Μπάγερν Μονάχου, η Λίβερπουλ και η Παρί Σεν Ζερμέν έχουν επικοινωνήσει ήδη μαζί του για να ρωτήσουν για την κατάστασή του με τον βελγικό σύλλογο.

Η Ρεάλ γνωρίζει πως ο Καρέτσας έχει συμβόλαιο με την Γκένκ μέχρι το 2029, και η ρήτρα αποδέσμευσής του είναι περίπου στα 40-50 εκατομμύρια, και περιμένει στην γωνία.

Να θυμίσουμε πως ο Καρέτσας μετράει έως τώρα εννέα συμμετοχές και τρία γκολ με τη «γαλανόλευκη», και εντάχθηκε στην Γκενκ τον Ιανουάριο του 2024, με την οποία δεσμεύεται με συμβόλαιο μέχρι το 2029. Φέτος, με τη βελγική ομάδα έχει μοιράσει 10 ασίστ και έχει σκοράρει δύο φορές σε 27 συμμετοχές, ενώ η χρηματιστηριακή του αξία εκτιμάται από το Transfermarkt στα 28 εκατομμύρια ευρώ.