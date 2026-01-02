Καρέτσας: Το γκολ-ποίημα κόντρα στη Βασιλεία το καλύτερο της χρονιάς για τη Γκενκ (video)

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας συνεχίζει να εντυπωσιάζει με τις εμφανίσεις του στη Γκενκ, κερδίζοντας ολοένα και μεγαλύτερη αναγνώριση από τον κόσμο της βελγικής ομάδας. Ο μόλις 18 ετών εξτρέμ πέτυχε ένα πανέμορφο γκολ απέναντι στη Βασιλεία, στο πλαίσιο των ομίλων του Europa League, το οποίο οι φίλαθλοι ανέδειξαν ως το κορυφαίο της χρονιάς για τον σύλλογο.



Το 2025 εξελίχθηκε σε χρονιά-ορόσημο για τον νεαρό ποδοσφαιριστή, με αποκορύφωμα το πρώτο του τέρμα σε ευρωπαϊκή διοργάνωση, που ήρθε μάλιστα με εντυπωσιακό τρόπο. Η συγκεκριμένη προσπάθεια άφησε το αποτύπωμά της και δεν άργησε να ξεχωρίσει στις επιλογές των οπαδών της Γκενκ.



Σε αγωνιστικό επίπεδο, ο Καρέτσας μετρά έως τώρα 28 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, έχοντας συμβάλει καθοριστικά στο παιχνίδι της ομάδας του με δύο γκολ και δέκα ασίστ. Η συνεχής ανοδική του πορεία τον έχει φέρει στο προσκήνιο της μεταγραφικής επικαιρότητας, με το όνομά του να θεωρείται πλέον από τα πιο ελκυστικά για το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.

Δείτε το γκολ: