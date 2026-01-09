Πως η πρόσληψη του Ροσένιορ από την Τσέλσι φέρνει πιο κοντά τον Καρέτσα στους «μπλε»

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας είναι αναμφίβολα ένα από τα πιο καυτά ονόματα στο Ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Εδώ και καιρό η μισή ελίτ του Ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου παρακολουθεί στενά την περίπτωσή του, με ομάδες από τα Big 5 πρωταθλήματα να τον έχουν πολύ ψηλά στα... τεφτέρια τους.

Πλέον φαίνεται πως σημαντικό προβάδισμα στην υπόθεση του διεθνή επιθετικού έχει αποκτήσει η Τσέλσι, καθώς σύμφωνα με το «talkSPORT» η άφιξη του Λίαμ Ροσένιορ ως νέου προπονητή των «μπλε» θεωρείται καθοριστική, λόγω του οτί ο Καρέτσας θα έχει καλύτερες προοπτικές για να αναπτυχθεί σε σχέση με την Άρσεναλ, όπου η πληθώρα έμπειρων μεσοεπιθετικών περιορίζει τις ευκαιρίες του. Ο Ευρωπαίος αναλυτής Άντι Μπράσελ τόνισε πως οι μπλε του Λονδίνου είναι η καλύτερη επιλογή για τον 18χρονο επιτελικό καθώς υπό την καθοδήγηση του Ρόζενιορ θα μπορέσει να παίξει τακτικά, να αναπτυχθεί σωστά και να εξελιχθεί σε κορυφαίο παίκτη: «Ο Καρέτσας έχει μεγάλη ελευθερία τόσο στη Γκενκ όσο και στην Εθνική Ελλάδας. Παίζει τακτικά και αναλαμβάνει ευθύνες. Στην Άρσεναλ, θα ήταν δύσκολο να βρει χρόνο, εκτός αν τον αγοράσουν και τον δανείσουν αλλού. Στην Τσέλσι, παρότι υπάρχουν ανταγωνιστές στη θέση του, θα είχε περισσότερες πιθανότητες να αγωνιστεί και να αναπτυχθεί σωστά υπό τον Ρόσενιορ. Αγαπά να ντριμπλάρει, να ξεπερνά αντιπάλους και βελτιώνεται συνεχώς στην τελική πάσα. Είναι σίγουρο ότι θα βάλει περισσότερα γκολ στο μέλλον. Στην Άρσεναλ, το παιχνίδι του θα μπλοκαριστεί. Στην Τσέλσι, έχει ευκαιρίες να εξελιχθεί σε κορυφαίο παίκτη».

EXCLUSIVE: Chelsea handed immediate edge over Arsenal in £38m race to sign starlet https://t.co/Sy8HOKuAvc — talkSPORT (@talkSPORT) January 9, 2026

Ο Καρέτσας ξεχωρίζει από πέρσι με την φανέλα της Γκενκ, καθώς μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος, συνεχίζει τα εντυπωσιακά νούμερα και φέτος, έχοντας ήδη δυο γκολ και δέκα ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις. Αξίζει να υπενθυμίσουμε πως η Άρσεναλ είχε φτάσει πιο κοντά από οποιονδήποτε σε συμφωνία για τον Καρέτσα προσφέροντας κοντά στα 40 εκατομμύρια ευρώ, όμως η μεταγραφή δεν ολοκληρώθηκε.