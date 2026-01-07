Γιατί η Τσέλσι υπέγραψε τον Λίαμ Ροσένιορ - Η σύγκριση με το Στρασβούργο και τα στατιστικά μιλούν

Το να χωρίζουν οι δρόμοι της Τσέλσι με προπονητές, είναι πλέον όπως και το να δίνει ένα κάρο λεφτά για να αγοράζει νεαρούς ποδοσφαιριστές. Συνηθισμένο.

Ο Ένζο Μαρέσκα το 2024, μετά από μια επιτυχημένη χρονιά στην Λέστερ, είχε υπογράψει πολυετές συμβόλαιο με τους μπλε, και στην πρώτη του χρονιά με την ομάδα κατέκτησε Ευρωπαϊκό τρόπαιο (Conference League) και έκανε την Τσέλσι παγκόσμια πρωταθλήτρια. Πάνω που η ομάδα είχε βρει μια σταθερότητα και ένα συγκεκριμένο πλάνο παιχνιδιού, οι δρόμοι του Ιταλού προπονητή και του συλλόγου χώρισαν, για αγωνιστικούς και εξωαγωνιστικούς λόγους. Ο Μαρέσκα έφυγε από το Στάμφορντ Μπρίτζ, και παρόλο που έφτασε την ομάδα στον ημιτελικό του League Cup, και με πολλές πιθανότητες απευθείας πρόκρισης στους 8 του Champions League, η 5η θέση και οι 17 πόντοι διαφοράς με την πρωτοπόρο Αρσεναλ στο πρωτάθλημα δεν θεωρούνται με τίποτα αμελητέοι.

Ο 45χρονος προπονητής έφυγε από τους μπλε του Λονδίνου με 60% ποσοστό νικών, δηλαδή με 55 νίκες σε 92 αναμετρήσεις σε όλες τις διοργανώσεις (16 ισοπαλίες και 21 ήττες), όμως στην Premier League είχε ποσοστό 49%. Λίγο παραπάνω δηλαδή από τον προκάτοχό του, Μαουρίσιο Ποτσετίνο (47%) και το ίδιο με την πρώτη χρονιά του Φράνκ Λάμπαρντ.

Ο Λίαμ Ροσένιορ έγινε ο νέος προπονητής της Τσέλσι, και υπέγραψε μέχρι το τέλος της σεζόν 2031-2032. Αρκετά οξύμωρο αν αναλογιστούμε πως κανένας προπονητής δεν έχει «επιβιώσει» στους μπλε για πάνω από δυο σεζόν εδώ και 19 χρόνια! Επίσης αν σκεφτεί κανείς πως ο Ρόσενιορ είχε απολυθεί από την Χαλ Σίτι, το όχι και τόσο μακρινό 2024, αν μη τι άλλο δημιουργούνται αμφιβολίες για την επιλογή αυτή. Οι άνθρωποι της Τσέλσι όμως γνωρίζουν πολύ καλά την δουλειά που κάνει ο Άγγλος προπονητής, καθώς η πλέον πρώην του ομάδα είναι μέλος του γκρούπ πολυιδιοκτησίας τους, και η θητεία του Ροσενιόρ στον γαλλικό σύλλογο θεωρείται άκρως επιτυχημένη.

Ποιός είναι ο Λίαμ Ροσένιορ

Γιός του πρώην προπονητή της Μπρέντφορντ και της Τόρκει Γιουνάιτεντ, Λιρόι Ροσένιορ, ο Λιαμ αγωνίστηκε σε 141 ματς στην Premier League, φορώντας τις φανέλες των Φούλαμ, Χαλ, Ρέντινγκ και Μπράιτον. Αποσύρθηκε από την ενεργό δράστη ως επαγγελματίας ποδοσφαιριστής στις 30 Ιουλίου το 2018 σε ηλικία 34 ετών, και έμεινε στην Μπράιτον ως βοηθός προπονητή στην κ23, ενώ παράλληλα εμφανιζόταν και ως σχολιαστής στο Sky Sports. Ο Ροσένιορ έδειχνε από τότε πως ψαχνόταν και είχε απόψεις εμπεριστατωμένες γύρω από το ποδόσφαιρο, δημιουργώντας πάντα ενδιαφέρον με τις τοποθετήσεις του. Παρόλα αυτά το πάθος του ήταν πάντα η προπονητική. Τον Μάιο του 2025 σε μια συνέντευξή του στο επίσημο σαιτ της Premier League δήλωσε:

«Όταν ήμουν 10 χρονών, θυμάμαι που καθόμουν στο τραπέζι με τον μπαμπά μου την Παρασκευή το βράδυ, και παρακολουθούσα τις τακτικές του στις στατικές φάσεις για τον επόμενο αγώνα. Από εκεί ξεκίνησαν όλα. Με πήγαινε στα αποδυτήρια, όπου η τακτική πλευρά του ποδοσφαίρου, ο σχεδιασμός, η προετοιμασία της ομάδας, ήταν όλα αυτά που με ενδιέφεραν από την αρχή, τόσο πολύ που έκανα συνεδρίες ως παίκτης-μάνατζερ της σχολικής μου ομάδας σε ηλικία 11 ετών. Ξέρω ότι αυτό με κάνει να ακούγομαι περίεργος, αλλά ήταν φυσιολογικό για μένα γιατί μου άρεσε η προπονητική. Όλα ξεκίνησαν τότε, υποθέτω, και το πάθος του να βλέπω τους παίκτες να βελτιώνονται ποτέ δεν με εγκατέλειψε».



Η αρχή στην προπονητική, η Championship, και η... αχάριστη Χαλ Σιτι

Μετά την κ23 της Μπράιτον, ο Ροσένιορ δούλεψε μαζί με τον Φίλιπ Κόκου και τον Γουέιν Ρούνει στην Ντέρμπι Κάουντι ως βοηθός, και ανέλαβε ως πρώτος προπονητής προσωρινά μετά την παραίτηση του Ρούνει το καλοκαίρι του 2022, όμως με την πρόσληψη του Πολ Γουόρν, ο Ροσένιορ αποχώρησε. Δεν περίμενε πολύ για την πρώτη του δουλειά ως πρώτος προπονητής καθώς υπέγραψε στην Χαλ Σίτι τον Νοέμβριο του 2022. Παρέλαβε μια ομάδα που ήταν τέταρτη από το τέλος στην Championship, και κατάφερε και τελείωσε την σεζόν στην 15η θέση, και μόνο 8 ομάδες κατάφεραν να μαζέψουν περισσότερους από τους 38 βαθμούς που μάζεψε η Χαλ από τότε που ανέλαβε ο Βρετανός προπονητής. Παρόλο που είχαν πολλές ισοπαλίες (14 από τα 28 ματς), ο Ροσένιορ ήθελε να χτίσει μια ομάδα που ήταν δύσκολο να την κερδίσει κανείς, ώστε να βάλει τα θεμέλια για άνοδο την επόμενη σεζόν. Την συγκεκριμένη χρονιά μόνο η Μπέρνλι (2) και η Λούτον (4) έχασαν λιγότερα ματς από την Χάλ (6). Και οι δυο αυτές ομάδες κέρδισαν την άνοδο. Την επόμενη σεζόν (2023-2024) η Χαλ τερμάτισε 7η και έχασε τα playoff ανόδου για τρεις βαθμούς, και η διοίκηση της ομάδας αποφάσισε να απολύσει τον Ροσένιορ. Μάλιστα εκείνη την σεζόν είχε ως ποδοσφαιριστή και τον Λιαμ Ντέλαπ, που θα ξαναβρεί στην Τσέλσι, και είχε κερδίσει την Λέστερ του Ένζο Μαρέσκα με 1-0, με γκολ του φορ των μπλε. Ο πήχης είχε ανέβει, και τον είχε ανεβάσει ο ίδιος ο προπονητής με την δουλειά του, και οι άνθρωποι των «Tigers» δεν ήταν ικανοποιημένοι με τον άνθρωπο που τους έσωσε, και κόντεψε να τους βγάλει στην Premier League.

Η εμπιστοσύνη της BlueCo απέδωσε και ο Λίαμ πέτυχε εκτός Αγγλίας

Ο 41χρονος προπονητής δεν έμεινε για πολύ άνεργος, καθώς τράβηξε το ενδιαφέρον των ανθρώπων της BlueCo, οι οποίοι τον προσέλαβαν στο Στρασβούργο. Ο γαλλικός σύλλογος είχε ήδη γίνει βασική θυγατρική της Τσέλσι, και με ένα νεανικό ρόστερ, ο Ροσένιορ κλήθηκε να αποδείξει τι αξίζει, για πρώτη φορά εκτός αγγλικών συνόρων. Ο Άγγλος προπονητής έβγαλε την ομάδα στην 7η θέση, γνωρίζοντας μόλις 9 ήττες σε 34 ματς (16 νίκες, 9 ισοπαλίες) και προκρίθηκε στο Conference League. Μετά από 17 ματς φέτος, το Στρασβούργο είναι και πάλι 7ο, και φιγουράρει στην πρώτη θέση της league phase του Conference League, καθώς σε έξι ματς έχασε μόλις δυο βαθμούς.

Το παιχνίδι κατοχής και τα xGoals μιλάνε από μόνα τους

Παρόλο που θεωρείται ο πιο επιτυχημένος προπονητής στην ιστορία του Στρασβούργου, οι φίλαθλοι της Τσέλσι προβληματίζονται με το στυλ παιχνιδιού του, και αν θα καταφέρει να ταιριάξει και να αποδώσει στους μπλε. Χωρίς φυσικά να είναι σίγουρο πως ο Ροσένιορ θα παίξει με το ίδιο σύστημα και την ίδια τακτική στην Τσέλσι, μπορεί να παρακολουθήσει κανείς τον τρόπο παιχνιδιού του στο Στρασβούργο για να πάρει μια γεύση για το τι περίπου θα δει στους μπλε. Το περισσότερο διάστημα στην Γαλλία ο Ροσένιορ έπαιξε με τρείς στην άμυνα. Βέβαια στην Χαλ έπαιζε με τετράδα, επομένως ξέρει και έχει χρησιμοποιήσει και τα δυο συστήματα. Συνήθως το παιχνίδι του επικεντρώνεται στον άξονα, και παρόλο που θέλει να έχει την κατοχή, ο μέσος όρος κατοχής 53,2% που είχε στο Στρασβούργο ήταν μόλις ο 6ος υψηλότερος στην Ligue 1. Ο Ροσένιορ θέλει η ομάδα του να πιέζει ψηλά. Και το Στρασβούργο αξιοποιούσε στο έπακρο αυτή την πίεση και το γεγονός ότι ανάγκαζε τον αντίπαλο σε λάθη. Μόνο η Παρί Σεν Ζερμέν έχει βάλει πιο πολλά γκολ (7) από λάθη του αντιπάλου υπό πίεση την φετινή σεζόν από το Στρασβούργο (5). Το γεγονός αυτό αντικατοπτρίζει την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων στο τελευταίο τρίτο, κάτι που μπορεί επίσης να φανεί στις γενικότερες συνήθειές τους. Με 186 προσπάθειες στη Ligue 1 την φετινή σεζόν, το Στρασβούργο είναι στην πραγματικότητα μια από τις ομάδες με το χαμηλότερο ποσοστό, καθώς μόνο τρεις ομάδες έχουν λιγότερα σουτ. Κι όμως, μόνο έξι ομάδες έχουν υψηλότερο ποσοστό xG από τα 26,6. Η Μονακό (0,15) είναι η μόνη ομάδα με υψηλότερο μέσο όρο xG ανά σουτ από το 0,14 του Στρασβούργου. Από την άλλη, αμυντικά το Στρασβούργο είναι από τις πιο καλά θωρακισμένες ομάδες αμυντικά. Μόνο η Παρί, η Μαρσέιγ και η Λυόν έχουν χαμηλότερα xG κατά (21,4), κάτι που δείχνει ότι καταφέρνει να περιορίσει τις επιθετικές ενέργειες του αντιπάλου.

Διαφορετική προσέγγιση από αυτήν που έχει συνηθίσει με την μπάλα στα πόδια η Τσέλσι... η μήπως όχι;

Ο Ροσένιορ θέλει η ομάδα του να έχει την κατοχή, και δεν προτιμάει σε καμία περίπτωση να παίζει με αντεπιθέσεις και γρήγορες μεταβάσεις με άμεσες πάσες. Ωστόσο, ενώ οι δύο ομάδες μπορεί να έχουν ομοιότητες στο στατιστικό τους προφίλ, η Τσέλσι είναι γνωστή για την ικανότητά της να είναι αποτελεσματική στις γρήγορες μεταβάσεις, και έχει δώσει αρκετή έμφαση στην μεταγραφική αγορά σε παίκτες που μπορούν να ευδοκιμήσουν σε τέτοιες καταστάσεις. Το λένε και τα νούμερα άλλωστε, καθώς οι μπλε φέτος είναι δεύτεροι στις αιφνιδιαστικές επιθέσεις στην Premier League με 30, ενώ το Στρασβούργο έχει τις δεύτερες λιγότερες στην Ligue 1 με 9. Αυτό φυσικά μπορεί και να μην σημαίνει τίποτα, και να οφείλεται στο προφίλ των παικτών που είχε στην διάθεσή του ο Ροσένιορ.

Στατικές φάσεις - κομμάτι που θα κληθεί να βελτιώσει

Ένα άλλο στοιχείο του παιχνιδιού που θα πρέπει να προσαρμοστεί είναι οι στημένες φάσεις. Το να έχει η Τσέλσι έναν προπονητή που έχει καλά στατιστικά στις στατικές φάσεις είναι σίγουρα συν, ειδικά στην Premier League, ειδικά αν σκεφτεί κανείς ότι τα οκτώ γκολ των μπλε από κόρνερ αυτή τη σεζόν είναι τα τρίτα περισσότερα ομάδας στο πρωτάθλημα, αναδεικνύοντας έτσι ένα υπάρχον δυνατό σημείο. Την περσινή σεζόν το Στρασβούργο σκόραρε 10 γκολ από κόρνερ, περισσότερα από οποιαδήποτε άλλη ομάδα στη Ligue 1, και δέχτηκε μόλις τρία, τα λιγότερα από κάθε άλλη ομάδα στη σειρά με τη Μονακό. Αυτό είναι αρκετά ενθαρρυντικό για τους μπλε, που ειδικά τελευταία δεν τα πάνε και πολύ καλά σε αυτόν τον τομέα. Ωστόσο, φέτος έχουν σκοράρει μόλις δύο γκολ από στημένες φάσεις, εκτός από πέναλτι, και μόνο μία φορά από κόρνερ, γεγονός που τους δίνει το χαμηλότερο ποσοστό γκολ από κόρνερ σε ολόκληρο το πρωτάθλημα (4%), ενώ αμυντικά έχουν επίσης δεχτεί μόνο δύο γκολ από στημένες φάσεις (καμία ομάδα δεν έχει δεχτεί λιγότερα) και μόνο μία φορά από κόρνερ.

“Strasbourg can switch formation depending on the opposition, with a versatility that allows Rosenior to alternate between a back three — typically a 3-4-2-1 — and a back four, in a 4-3-3 or a 4-2-3-1 formation. This is highlighted in their recent passing networks below.” pic.twitter.com/j94gRV34tB — Chelsea Wise (@cfc_wise_) January 6, 2026

Η διαχείριση του πειθαρχικού και ο νεαρός μέσος όρος ηλικίας

Ενδεχομένως το σημαντικότερο ζήτημα που θα πρέπει να λύσει ο νέος προπονητής της Τσέλσι είναι αυτό της πειθαρχίας στον αγωνιστικό χώρο. Υπο τον Μαρέσκα, οι μπλε φάνηκε πως δυσκολευόντουσαν περισσότερο από τους περισσότερους να τελειώσουν το παιχνίδι με 11 παίκτες, καθώς μέχρι τώρα έχουν δεχθεί τέσσερις κόκκινες κάρτες στην Premier League, τουλάχιστον διπλάσιες από κάθε άλλη ομάδα. Ο Ρόσενιορ, όπως αναφέραμε και νωρίτερα προπονούσε μια άκρως νεανική ομάδα, και όπως είναι λογικό τα θέματα πειθαρχίας σε νεαρούς ποδοσφαιριστές θα υπάρξουν, και είναι στο χέρι του προπονητή να τα διαχειριστεί σωστά. Η Τσέλσι δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλη ηλικιακά, αν αναλογιστεί κανείς πως η ενδεκάδα στο ματς με την Μπόρνμουθ είχε μέσο όρο ηλικίας τα 23 έτη και 157 ημέρες, δηλαδή τον νεότερο μέσο όρο από οποιαδήποτε άλλη ομάδα σε αγώνα της Premier League αυτή τη σεζόν. Από την άλλη, ο μέσος όρος ηλικίας της αρχικής ενδεκάδας του Στρασβούργου στον τελευταίο αγώνα της χρονιάς, πριν από τη χειμερινή διακοπή εντός έδρας με τη Λοριάν ήταν μόλις 21 έτη και 206 ημέρες.

Σίγουρα τα ερωτηματικά για τον Λίαμ Ροσένιορ είναι πολλά. Είναι αρκετά έμπειρος; Έχει ένα υπόβαθρο που θα εμπνέει σεβασμό στα αποδυτήρια της Τσέλσι; Είναι έτοιμος να κάνει ένα τόσο μεγάλο άλμα από το Στρασβούργο στην Τσέλσι; Όλα αυτά είναι ερωτήματα που σίγουρα κανείς δεν μπορεί να τα απαντήσει αυτή την στιγμή με σιγουριά. Το μόνο που μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα είναι πως η δουλειά που έχει κάνει στη Ligue 1 είναι αναμφισβήτητη. Και μένει να δούμε αν μπορεί να σηκώσει το επίπεδο της Premier League και το βάρος της καυτής θέσης του προπονητή της Τσέλσι, ή αν είναι ακόμα ένας προπονητής που θα... καεί στην φωτιά των πάγκων, και θα συνεχίσει το σερί των προπονητών που περνάνε από τους Λονδρέζους, και δεν κλείνουν τριετία.