Τσέλσι: Τι ζήτησε ο Ροσενιόρ για να αναλάβει - Καταγγελίες Μαρέσκα για τη διοίκηση

«Καζάνι που βράζει» είναι η Τσέλσι. Οι «βασιλικοί μπλε» του Λονδίνου έλυσαν τη συνεργασία τους με τον προπονητή Έντσο Μαρέσκα κατόπιν συνάντησης με τον Ιταλό τεχνικό το πρωί της Πρωτοχρονιάς.

Ο προπονητής του Στρασβούργου, Λίαμ Ροσενιόρ είναι το πρώτο φαβορί για να διαδεχθεί τον 45χρονο κόουτς στον πάγκο της Τσέλσι, ωστόσο πρόσφατες καταγγελίες του πρώην προπονητή των «μπλε» ανατρέπουν τα δεδομένα.

Γιατί ο Μαρέσκα κατηγορεί τη διοίκηση της Τσέλσι

Δημοσιεύματα από την Αγγλία κάνουν λόγο για μία εκτεταμένη περίοδο, στην οποία οι σχέσεις του Μαρέσκα με τη διοίκηση της Τσέλσι βρίσκονταν σε αδιέξοδο. Ο Ιταλός τεχνικός, ο οποίος οδήγησε την ομάδα στην κατάκτηση του Conference League και του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων, κατήγγειλε πως η διοίκηση του συλλόγου παρενέβη στις επιλογές του.

Ο Μαρέσκα ανέφερε πως η οργανωτική δομή της Τσέλσι παρουσιάζει σημαντικά προβλήματα όσον αφορά την ιεραρχία. Εξέφρασε δημόσια παράπονα πως η διοίκηση της ομάδας συνεχώς προσπαθούσε να παρέμβει στις επιλογές του προπονητή όσον αφορά την επιλογή της αρχικής ενδεκάδας, αλλά και τις αλλαγές που επρόκειτο να κάνει κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού.

Παράλληλα, υποστηρίζει πως το οργανωτικό αδιέξοδο της ομάδας εκτείνεται σε διάφορα τμήματα της δομής και της πολιτικής βάσει της οποίας ξεδιπλώνονται οι δραστηριότητές του συλλόγου.

Καταγγέλει, δε πως υποχρεώθηκε από τη διοίκηση να χρησιμοποιήσει πολλούς νεαρούς ποδοσφαιριστές, καθώς οι ιθύνοντες της ομάδας επιθυμούν να αναβαθμίσουν την χρησματιστηριακή τους αξία.

Με αυτόν τον τρόπο, οι επιτυχίες της ομάδας υποθηκεύτηκαν, αφού ο Μαρέσκα αντί να χρησιμοποιήσει τον βασικό κορμό της ομάδας, εξαναγκάστηκε να δώσει πολύτιμο χρόνο συμμετοχής σε παίκτες που δεν είχαν τα απαιτούμενα προσόντα για να ανταπεξέλθουν στο κορυφαίο επίπεδο.

Η διοίκηση της Τσέλσι απαντά πως δεν παρενέβη σε καμία επιλογή του Ιταλού προπονητή και πως οι αποφάσεις αυτές ελήφθησαν από το ιατρικό επιτελείο της ομάδας, που προσπάθησε να διατηρήσει το ρόστερ υγιές.

🚨 𝗠𝗢𝗥𝗘: Chelsea and Jorge Mendes were working on an exit package from last night. Chelsea board were unanimous that a change was needed.



One of the main issues was between Maresca and Chelsea's medical department. Chelsea insistent that decisions over player workload and… pic.twitter.com/8SxpXOYdiD — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) January 1, 2026

Οι διαβεβαιώσεις που ζήτησε ο Ροσενιόρ για να αναλάβει

Ο Λίαμ Ροσενιόρ, ο οποίος διακρίθηκε με το Στρασβούργο και βρίσκεται ένα βήμα από το να αναλάβει τον πάγκο της Τσέλσι προχώρησε σε συζητήσεις με τη διοίκηση των «μπλε» ζητώντας διαβεβαιώσεις, που θα του επιτρέψουν να αποδεχθεί την πρόταση των ιθυνόντων του συλλόγου.

Ο Άγγλος προπονητής, διαβάζοντας τις καταγγελίες του Μαρέσκα, ανέφερε πως θα βρεθεί στον πάγκο της Τσέλσι, μόνον εάν η διοίκηση της ομάδας αποδεχθεί συγκεκριμένους όρους.

Αρχικά, απαιτεί από τον ιδιοκτήτη της ομάδας, Μποέλι και τους συμβούλους του απόλυτο έλεγχο. Η εμπειρία των παρεμβάσεων του επιτελείου στις επιλογές του Μαρέσκα φαίνεται πως δεν εκφράζει τον τρόπο με τον οποίο δουλεύει ο Ροσενιόρ, ο οποίος ζήτησε από τη διοίκηση να ελέγχει εξ ολοκλήρου τις διεργασίες στην καθημερινότητα της ομάδας και τις επιλογές των ποδοσφαιριστών που θα αγωνίζονται.

Παράλληλα, απαιτεί πίστωση χρόνου και μακροπρόθεσμη εμπιστοσύνη. Το παράδειγμα του Μαρέσκα, που τη μία χρονιά οδήγησε την ομάδα στο θρίαμβο και την αμέσως επόμενη απολύθηκε, καθώς οι στόχοι της φετινής σεζόν απομακρύνθηκαν φαίνεται πως ανησυχεί τον Ροσενιόρ, ο οποίος θέτει ως αναγκαία προϋπόθεση για να αναλάβει τον πάγκο της Τσέλσι, να του εγγυηθεί η διοίκηση της ομάδας τον απαιτούμενο χρόνο για να χτίσει ένα ποδοσφαιρικό πρότζεκτ με διάρκεια.

Το χάος που προκλήθηκε στο σύλλογο τις τελευταίες εβδομάδες είναι ενδεικτικό της κατάστασης που επικρατεί. Το συμβούλιο φαίνεται πως έχει βρει τον «εκλεκτό» για τη διαδοχή του Μαρέσκα στον πάγκο της ομάδας, όμως ο Ροσενιόρ δε φαίνεται διατεθειμένος να υπογράψει με τους γίγαντες του Λονδίνου χωρίς βεβαιώσεις πως θα προχωρήσει το έργο του απρόσκοπτα, δίχως διοικητικές παρεμβάσεις.

Οι διοικητικές σχέσεις της Τσέλσι με την ομάδα του Στρασβούργου, με την οποία ανήκουν από κοινού στον ίδιο επενδυτικό όμιλο, φαίνεται πως ξεπηδούν για αρχή ορισμένα γραφειοκρατικά εμπόδια. Ωστόσο, ο τεχνικός της ομάδας έκπληξη στη φετινή Ligue 1, Ροσενιόρ θεωρεί πως η ευκαιρία που του παρουσιάζεται κρύβει παγίδες. Το μόνο σίγουρο, πάντως, μετά και τα όσα κατήγγειλε ο πρώην τεχνικός της ομάδας, Μαρέσκα είναι πως η Τσέλσι χρειάζεται πολλά περισσότερα από απλώς ένα νέο προπονητή...