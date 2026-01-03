«Καζάνι που βράζει» η Τσέλσι - Οι οπαδοί οργανώνουν μεγάλη διαμαρτυρία κατά της διοίκησης

Σαν «κεραυνός εν αιθρία» ήρθε η αποχώρηση του Ένζο Μαρέσκα από την Τσέλσι, καθώς η διοίκηση των μπλε ανακοίνωσε την λύση της συνεργασίας των δυο πλευρών.

Η ομάδα του Λονδίνου δεν περνούσε και την καλύτερη περίοδο της, όμως κανείς δεν περίμενε οτί θα αποχωρήσει ο Μαρέσκα από το τιμόνι του συλλόγου, δημιουργώντας ερωτηματικά και σύγχυση στους μπλε. Ο υποψήφιος αντικαταστάτης του Ιταλού φαίνεται να είναι ο Λίαμ Ροσενιόρ του Στρασβούργου, ομάδας που είναι στην αλυσίδα αυτή των ομάδων που έχουν υπό την διοίκησή τους οι ιθύνοντες των λονδρέζων.

Ο Μαρέσκα κατηγόρησε έμμεσα τους διοικούντες της Τσέλσι, πριν ακόμα αποχωρήσει, συγκεκριμένα μετά τον αγώνα με την Άρσεναλ, λέγοντας πως «Από τότε που ήρθα στην ομάδα, αυτές ήταν οι 48 χειρότερες ώρες, γιατί ένιωθα ότι κανείς δεν μας υποστηρίζει. Δεν μιλάω για τον κόσμο». Η κατάσταση έγινε ακόμα χειρότερη όταν μετά την απομάκρυνση του από την ομάδα, ο Ιταλός προπονητής ανέφερε πως η οργανωτική δομή της Τσέλσι παρουσιάζει σημαντικά προβλήματα όσον αφορά την ιεραρχία, κατηγορόντας δημόσια την διοίκηση, ότι συνεχώς προσπαθούσε να παρέμβει στις βασικές επιλογές του προπονητή, ακόμα και στις αλλαγές κατά την διάρκεια ενός αγώνα, με τους διοικούντες να απαντάνε πως κανείς δεν παρενέβη σε καμία επιλογή του Ιταλού προπονητή, και πως οι αποφάσεις αυτές ελήφθησαν από το ιατρικό επιτελείο της ομάδας.

Οι φίλοι της Τσέλσι ετοιμάζουν διαμαρτυρία εναντίον του Εγκμπαλί και της διοίκησης

Τα πράγματα στο στρατόπεδο των μπλε κρέμονται από μια κλωστή, και οι φίλαθλοι της ομάδας ετοιμάζουν μια τεράστια διαμαρτηρία πρίν την αναμέτρηση της Τσέλσι με την Μπρέντφορντ στο Στάμφορντ Μπρίτζ στις 17 Ιανουαρίου. Θα απαιτήσουν να λογοδοτήσει η διοίκηση για τα οσα συμβαίνουν στον σύλλογο, ενώ θα εκφράσουν την αγανάκτηση του και θα ζήτήσουν από την διοίκηση να είναι πιο ευέλικτη, να δινει προταιρεότητα στην επιτυχία του συλλόγου, να στηρίξει έμπρακτα τον επόμενο προπονητή και να παλέψει για μια καλή πορεία σε πρωτάθλημα και Τσάμπιονς Λίγκ.