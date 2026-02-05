Ο Καρέτσας έκανε... ρόμπα γνωστούς «ποδοσφαιρικούς» influencer που τον προκάλεσαν σε challenge (vid)

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας δεν σταματά να εντυπωσιάζει τους φιλάθλους, αποτελώντας έναν εκ των πρωταγωνιστών της Γκενκ τη φετινή σεζόν. Μοιράζοντας ασταμάτητα ασίστ και σκοράροντας μοναδικής ομορφιάς τέρματα, ο 18χρονος διεθνής αποτελεί ένα από τα σπουδαιότερα πρότζεκτ του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, συγκεντρώνοντας διαρκώς ενδιαφέρον από τεράστιους συλλόγους.

Δύο από τους πιο γνωστούς δημιουργούς περιεχομένου στο διαδίκτυο αποφάσισαν να προκαλέσουν τον Κωνσταντίνο Καρέτσα σε «μονάκι», αλλά και σε μια σειρά από ποδοσφαιρικές προκλήσεις, με το αποτέλεσμα να είναι… απολαυστικό.

Ο 18χρονος αστέρας της Γκενκ κλήθηκε να αντιμετωπίσει ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές σε τρία διαφορετικά challenges και φρόντισε να δείξει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο τη διαφορά επιπέδου. Ο Καρέτσας περνούσε τους αντιπάλους του όπως ήθελε, συνδυάζοντας άνεση, ταχύτητα και τεχνική, ενώ τα τελειώματά του ήταν υποδειγματικά.

Ordinary citizens vs one of Europe's greatest wonderkids …



𝐊𝐀𝐑𝐄𝐓𝐒𝐀𝐒 (𝟏𝟖) showed the difference 🇬🇷😂



pic.twitter.com/l49Wuy69JQ — Rising Stars XI (@RisingStarXI) February 5, 2026

Χαρακτηριστικό είναι πως στο βίντεο γίνεται και η σύγκριση «παίκτες των 3 δολαρίων απέναντι σε ποδοσφαιριστή των 30.000.000 δολαρίων», αποτυπώνοντας με χιουμοριστικό τρόπο το χάσμα που χώριζε τους συμμετέχοντες. Ο διεθνής άσος διανύει μια εξαιρετική σεζόν με τη φανέλα της Γκενκ, μετρώντας 34 συμμετοχές, 3 γκολ και 14 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις, στοιχεία που επιβεβαιώνουν τη σταθερότητα και τη μεγάλη του επιρροή στο παιχνίδι της ομάδας.