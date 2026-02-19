«Βόμβα» από τον τεχνικό διευθυντή της Γκενκ: «Ο Καρέτσας μάλλον δεν θα συνεχίσει μαζί μας»

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας συνεχίζει να κλέβει τις εντυπώσεις στην Ευρώπη και να ανεβάζει κατακόρυφα τις μετοχές του στο μεταγραφικό παζάρι. Ο 18χρονος διεθνής μέσος της Γκενκ βρίσκεται ήδη στη λίστα κορυφαίων ευρωπαϊκών συλλόγων. Μπάγερν Μονάχου, Νάπολι, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Άρσεναλ, Τσέλσι και Λίβερπουλ φέρονται να παρακολουθούν στενά την περίπτωσή του.

Ο CEO της Γκενκ, Λουκ Χούιμπεργκς, ξεκαθάρισε πως μια πιθανή αποχώρηση το καλοκαίρι δεν θα έχει οικονομικό υπόβαθρο, αλλά θα αφορά αποκλειστικά την εξέλιξη της καριέρας του παίκτη, με το ενδεχόμενο παραμονής για ακόμη μία σεζόν να συγκεντρώνει λίγες πιθανότητες.

Από την πλευρά του, ο τεχνικός διευθυντής της ομάδας, Ντιμίτρι ντε Κοντέ, μιλώντας στο «hln.be», αποθέωσε τον Έλληνα χαφ.

Dimitri de Condé over Zagreb, de impact van Hayen en de ontbolstering van Karetsas: “Kans is klein dat Kos hier volgend seizoen nog voetbalt.” @hlnsporthttps://t.co/9TgkyakYn2 — Bob Faesen (@BobFaesen) February 19, 2026

«Το ταλέντο ήταν πάντοτε εκεί. Αυτή τη στιγμή ο Κος είναι ικανός, στα μόλις 18 του χρόνια, να πάρει την ομάδα από το χέρι. Νιώθει ξεκάθαρα καλά με τον εαυτό του και έχει κάνει τεράστια βήματα και στο φυσικό κομμάτι. Αυτό αποτυπώνεται και στα δεδομένα. Σύμφωνα με τους ειδικούς μας, στα high intensity runs ανήκει στην κορυφή της Ευρώπης. Είναι το όνειρο κάθε αθλητικού διευθυντή να κρατήσει έναν τέτοιο παίκτη για ακόμη έναν χρόνο, όμως οι πιθανότητες δεν είναι μεγάλες. Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Αν ο Κος φύγει, θέλουμε να το κάνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, βοηθώντας μας πρώτα να ανεβάσουμε ακόμη περισσότερο τα αποτελέσματά μας», ανέφερε ο CEO της βελγικής ομάδας.