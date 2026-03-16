«Σπάει» τα ταμεία η Ρεάλ για χάρη του Καρέτσα: Προσφέρουν 50 εκατομμύρια στη Γκενκ οι Μαδριλένοι

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας συνεχίζει να συγκεντρώνει το ενδιαφέρον των κορυφαίων ευρωπαϊκών συλλόγων, με τηΡεάλ Μαδρίτης να εμφανίζεται πλέον έτοιμη να κινηθεί πιο αποφασιστικά για την απόκτησή του.

Όπως αναφέρει ισπανικό δημοσίευμα της «Fichajes», η «βασίλισσα» εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο κατάθεσης πρότασης που μπορεί να φτάσει ακόμη και τα 50 εκατομμύρια ευρώ για τον 18χρονο διεθνή μεσοεπιθετικό.

📰 Spanish giants Real Madrid are reportedly willing to offer Genk €50 million for Greek wonderkid Konstantinos Karetsas 🇬🇷🔜✍️🇪🇸❓️



Would signing for Los Blancos be the right move for him? 🤔#RealMadrid #Karetsas #Greece



— Hellas Football (@HellasFooty) March 16, 2026

Οι άνθρωποι της Ρεάλ παρακολουθούν εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα την εξέλιξη του νεαρού άσου της Γκενκ, ο οποίος έχει ξεχωρίσει με τις εμφανίσεις του τόσο στο βελγικό πρωτάθλημα όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ανεβάζοντας συνεχώς τη χρηματιστηριακή του αξία.

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, οι Μαδριλένοι έχουν σχηματίσει ολοκληρωμένη εικόνα για τον ποδοσφαιριστή μέσα από εκτεταμένο scouting, με την υπόθεση να βρίσκεται πλέον σε πιο προχωρημένο στάδιο σε σχέση με προηγούμενους μήνες. Το ενδεχόμενο επίσημης κίνησης φαίνεται να κερδίζει ολοένα και περισσότερο έδαφος, όσο ο Καρέτσας συνεχίζει την ανοδική του πορεία.

Η εκτόξευση της αξίας του

Ο «Kos», όπως είναι το παρατσούκλι του, είναι πλέον ο πολυτιμότερος ποδοσφαιριστής στο Βέλγιο, καθώς σε ένα update της χρηματιστηριακής αξίας στην κορυφαίας κατηγορίας της χώρας, βάσει Transfermarkt, οπού και συμμετείχαν 143 παίκτες, η αξία του 18χρονου Κωνσταντίνου Καρέτσα εκτοξεύτηκε στα 35 εκατομμύρια ευρώ, γράφοντας νέο ρεκόρ στην ιστορία της Jupiler Pro League.

Έως τώρα στη σεζόν, ο Καρέτσας μετρά ήδη 41 εμφανίσεις με την φανέλα της Γκενκ, σημειώνοντας 3 γκολ και μοιράζοντας 16 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις! Αν συνεχίσει με αυτούς τους ρυθμούς, ο... ανταγωνισμός για την Ρεάλ αναμένεται να είναι μεγάλος στο προσεχές μεταγραφικό παζάρι.