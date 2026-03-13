Απίθανη διάκριση για Καρέτσα: Ξεπέρασε τον Τζόλη και έγινε ο ακριβότερος ποδοσφαιριστής στο Βέλγιο

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας είναι αδιαμφισβήτητα ένα από τα κορυφαία ονόματα, όχι μόνο όσο αφορά το ελληνικό ποδόσφαιρο, αλλά και το παγκόσμιο. Ο νεαρός μεσοεπιθετικός τρελαίνει κόσμο με τις εμφανίσεις του, και έχει τραβήξει τα βλέμματα ολόκληρης της Ευρώπης επάνω του.

Με τα σπουδαιότερα μεγαθήρια στον κόσμο να τον παρακολουθούν, ο διεθνής μέσος με το ταλέντο του και τις εμφανίσεις του, έχει καταφέρει να ανεβάσει την αξία του πολύ ψηλά. Και δεν μιλάμε μόνο για την ποδοσφαιρική, που είναι δεδομένο. Αλλά και την χρηματιστηριακή. Ο «Kos» είναι πλέον ο πολυτιμότερος ποδοσφαιριστής στο Βέλγιο, καθώς σε ένα update της χρηματιστηριακής αξίας στην κορυφαίας κατηγορίας της χώρας, βάσει Transfermarkt, οπού και συμμετείχαν 143 παίκτες, η αξία του 18χρονου Κωνσταντίνου Καρέτσα εκτοξεύτηκε στα 35 εκατομμύρια ευρώ, γράφοντας νέο ρεκόρ στην ιστορία της Jupiler Pro League.

Ο Μπαρτ Τάμσιν, Περιφερειακός Διευθυντής της Transfermarkt στο Βέλγιο μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον νεαρό διεθνή λέγοντας: «Ο Καρέτσας είναι το είδος του παίκτη που σε κάνει να ερωτευτείς το ποδόσφαιρο. Έχει ταλέντο, τεχνική και όραμα. Οι Βέλγοι παίκτες συχνά δεν πηγαίνουν στα φαβορί του Champions League. Ο Καρέτσας φαίνεται να αποτελεί την εξαίρεση στον κανόνα και είναι προορισμένος να κάνει αυτό το βήμα, με ρεκόρ δαπανών».

Μέχρι πρότινος, το ρεκόρ κατείχε ο Άρντον Γιασάρι, με χρηματιστηριακή αξία στα 32 εκατομμύρια ευρώ, ο οποίος αποκτήθηκε από την Μίλαν όταν αγωνιζόταν στην Μπρίζ, έναντι 39 εκατομμυρίων ευρώ τον Αύγουστο του 2025. Ο έταιρος Έλληνας που διαπρέπει στην Jupiler Pro League, ο Χρήστος Τζόλης, παρέμεινε στα 30 εκατομμύρια ευρώ, κατέχοντας την τρίτη θέση. Είναι δεδομένο πάντως πως με όσα κάνει και αυτός, το καλοκαίρι που μας έρχεται ενδέχεται να πουληθεί με πολλά παραπάνω.