NXGN 2026: Ελληνικό χρώμα με Καρέτσα και Κωστούλα στην λίστα του «GOAL»

Όπως κάθε χρονιά έτσι και φέτος, η ιστοσελίδα «GOAL» δημοσίευσε την λίστα με τα ταλέντα που έχουν γεννηθεί από το 2007 και έπειτα. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι στην συγκεκριμένη λίστα υπάρχουν και τα ονόματα των Καρέτσα και Κωστούλα και μάλιστα σε αρκετά υψηλές θέσεις.

Η λίστα περιλαμβάνει 50 παίχτες με τον Καρέτσα να βρίσκεται στην 14η θέση της κατάταξης, ενώ ο Χαράλαμπος Κωστούλας βρίσκεται στην 25η θέση. Ο πρώτος εξαργυρώνει τις εμφανίσεις του με την Γκενκ (18 ασίστ) και έχει κάνει πολλές ομάδες, ανάμεσα τους και η Ρεάλ Μαδρίτης, να τον γλυκοκοιτάζουν. Από την άλλη ο δεύτερος, κατέχει την πώληση - ρεκόρ από τον Ολυμπιακό στην Μπράιτον, ενώ έχει κάνει και ένα αξιόλογο ξεκίνημα εκεί, πάρα τις δυσκολίες του πρωταθλήματος της Premier League.

Την πρωτιά σε αυτή την διαδικασία κατέκτησε ο Λαμίν Γιαμάλ, ενώ στην δεύτερη και τρίτη θέση συμπληρώνουν Εστεβάο και Κουμπαρσί αντίστοιχα.