Καρέτσας: Δίπλα στον Γιαμάλ και τον Εστεβάο στους κορυφαίους ντριμπλέρ κάτω των 20 ετών

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, 19χρονος διεθνής μεσοεπιθετικός της Γκενκ, έχει ήδη γίνει όνομα στην Ευρώπη χάρη στις ντρίπλες και τη φαντασία του με την μπάλα. Φέτος, οι εμφανίσεις του έχουν τραβήξει τα βλέμματα μεγάλων συλλόγων όπως η Μπάγερν Μονάχου, η Νάπολι, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η Άρσεναλ, η Τσέλσι αλλά και αγγλικές ομάδες όπως η Λίβερπουλ, η Έβερτον και η Νιουκάστλ, ενώ η Λεβερκούζεν παρακολουθεί κι αυτή από κοντά.



Ακόμα και στη βαριά ήττα της Γκενκ με 5-1 από τη Φράιμπουργκ για τη φάση των 16 του Europa League, ο Καρέτσας ξεχώρισε. Έδωσε την ασίστ στο μοναδικό γκολ της ομάδας του και είχε δοκάρι σε ένα δυνατό διαγώνιο σουτ μέσα από την περιοχή, δείχνοντας ότι δεν καταθέτει τα όπλα ούτε όταν η ομάδα υποφέρει.



Ο νεαρός άσος μπήκε ξανά στις κορυφαίες λίστες του ποδοσφαιρικού παρατηρητηρίου CIES, αυτή τη φορά μεταξύ των 10 καλύτερων ντριμπλέρ κάτω των 20 ετών στην Ευρώπη, με βαθμολογία 81,2. Στην ίδια λίστα βρίσκονται και ο Λαμίν Γιαμάλ και ο Ουίλιαν Εστεβάο, επιβεβαιώνοντας ότι ο Καρέτσας είναι ήδη ένα από τα πιο καυτά ταλέντα της ηπείρου.