Εθνική Ελλάδας: Πραγματοποιήθηκε η πρώτη συγκέντρωση για τα ματς με Παραγουάη και Ουγγαρία
Την Δευτέρα (23/3), οι Έλληνες διεθνείς συγκεντρώθηκαν λίγες μέρες πριν τα δυο φιλικά παιχνίδια στις 27 και 31 Μαρτίου.
Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα μπορεί να μην έχει υποχρεώσεις για το Μουντιάλ, αλλά στην διακοπή των εθνικών ομάδων δεν θα μείνει άπραγη.
Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς έχει προγραμματίσει δύο φιλικά παιχνίδια. Αρχικά με την Παραγουάη την Παρασκευή (27/3) και με την Ουγγαρία τέσσερις μέρες αργότερα (31/3) στην Βουδαπέστη.
Οι διεθνείς μας συγκεντρώθηκαν σήμερα στο ξενοδοχείο της ομάδας όντας ευδιάθετοι, ενώ το ίδιο ίσχυε και για τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς που τους υποδέχτηκε.
Δείτε φωτογραφίες από την συνάντηση: