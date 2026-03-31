Η ώρα και το κανάλι της φιλικής αναμέτρησης της εθνικής Ελλάδας και του «τελικού» της εθνικής νέων

Η εθνική Ελλάδας ταξίδεψε στη Βουδαπέστη και το βράδυ της Τρίτης (31/3) θα αντιμετωπίσει την Ουγγαρία στην Πούσκας Αρένα.

Το εθνικό μας συγκρότημα γνώρισε την ήττα απέναντι στη Παραγουάη με 0-1 στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», και θα κληθεί να αντιμετωπίσει τους Ούγγρους στο δεύτερο φιλικό αυτής της διακοπής. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς θα έχει την ευκαιρία να χρησιμοποιήσει πολλούς ποδοσφαιριστές, εκτός από τους Κωνσταντέλια, Ζαφείρη και Καρέτσα που έχουν ίωση και η συμμετοχή τους είναι εξαιρετικά αμφίβολη.

Την συγκεκριμένη αναμέτρηση θα την παρακολουθήσετε από τον Alpha στις 20:00.

Ο τελικός της εθνικής νέων απέναντι στη Γερμανία

Η ομάδα νέων αντιμετωπίζει αυτή της Γερμανίας διεκδικώντας την πρωτιά στον όμιλό της για τα προκριματικά του Euro u21. Η ομάδα του Γιάννη Ταουσιάνη με νίκη απέναντι στους Γερμανούς κλειδώνει την πρόκριση στα τελικά της διοργάνωσης, μάλιστα ως πρώτη.

Η σπουδαία αναμέτρηση θα διεξαχθεί στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας στις 19:00 και θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.