Σπορ Ποδόσφαιρο Αθλητικές Μεταδόσεις Εθνική Ελλάδας Ουγγαρία

Η ώρα και το κανάλι της φιλικής αναμέτρησης της εθνικής Ελλάδας και του «τελικού» της εθνικής νέων

Δείτε που θα παρακολουθήσετε την φιλική αναμέτρηση της εθνικής μας ομάδας με την Ουγγαρία.

Eurokinissi
Eurokinissi
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Η εθνική Ελλάδας ταξίδεψε στη Βουδαπέστη και το βράδυ της Τρίτης (31/3) θα αντιμετωπίσει την Ουγγαρία στην Πούσκας Αρένα.

Το εθνικό μας συγκρότημα γνώρισε την ήττα απέναντι στη Παραγουάη με 0-1 στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», και θα κληθεί να αντιμετωπίσει τους Ούγγρους στο δεύτερο φιλικό αυτής της διακοπής. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς θα έχει την ευκαιρία να χρησιμοποιήσει πολλούς ποδοσφαιριστές, εκτός από τους Κωνσταντέλια, Ζαφείρη και Καρέτσα που έχουν ίωση και η συμμετοχή τους είναι εξαιρετικά αμφίβολη.

Την συγκεκριμένη αναμέτρηση θα την παρακολουθήσετε από τον Alpha στις 20:00.

Ο τελικός της εθνικής νέων απέναντι στη Γερμανία

Η ομάδα νέων αντιμετωπίζει αυτή της Γερμανίας διεκδικώντας την πρωτιά στον όμιλό της για τα προκριματικά του Euro u21. Η ομάδα του Γιάννη Ταουσιάνη με νίκη απέναντι στους Γερμανούς κλειδώνει την πρόκριση στα τελικά της διοργάνωσης, μάλιστα ως πρώτη.

Η σπουδαία αναμέτρηση θα διεξαχθεί στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας στις 19:00 και θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σπορ Ποδόσφαιρο Αθλητικές Μεταδόσεις Εθνική Ελλάδας Ουγγαρία

