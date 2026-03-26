Εθνική Ελπίδων: Τα αποτελέσματα που χρειάζεται για να πάρει την πρόκριση στο EURO U21

Η Εθνική Ελπίδων μοιάζει το μεγάλο φαβορί του έκτου ομίλου για την απευθείας πρόκριση στο Euro U21, μετά το φανταστικό ξεκίνημα με πέντε νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια.

Μετά από τέσσερις μήνες οι παίκτες του Γιάννη Ταουσιάνη επιστρέφουν στη δράση με δύο αναμετρήσεις απέναντι σε Μάλτα και Γερμανία, εντός έδρας, στις 27 και 31 του μηνός, αντίστοιχα.

Η προκριματική φάση ολοκληρώνεται τον Οκτώβριο, εκεί όπου η Εθνική Ελπίδων θα δώσει τα τρία τελευταία παιχνίδια της.

Εδώ να σημειώσουμε ότι, η Αλβανία και η Σερβία θα συνδιοργανώσουν την τελική φάση του Euro U21 2027.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

Παρασκευή 27/03/26: Ελλάδα – Μάλτα

Τρίτη 31/03/26: Ελλάδα – Γερμανία

Σάββατο 26/09/26: Γεωργία – Ελλάδα

Πέμπτη 01/10/26: Ελλάδα – Λετονία

Τρίτη 06/10/26: Βόρεια Ιρλανδία – Ελλάδα

Τα αποτελέσματα που δίνουν την απευθείας πρόκριση

Στις 31 Μαρτίου το παιχνίδι με την Γερμανία θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό την κορυφή του ομίλου με την Εθνική Ελπίδων να βολεύεται και με ισοπαλία. Σε ένα τέτοιο σενάριο, θα μπορούσε να εξασφαλίσει την παρουσία της στο Euro U21, με εννέα βαθμούς στα υπόλοιπα τέσσερα παιχνίδια, καθώς ακόμα και στην περίπτωση που η Γερμανία πετύχει το απόλυτο στα δικά της ματς, οι δύο ομάδες θα ισοβαθμήσουν και η Ελλάδα θα έχει το πάνω χέρι, εξαιτίας των μεταξύ τους αναμετρήσεων. Θυμίζουμε, ότι είχαμε επικρατήσει με σκορ (2-3)

Αν η Εθνική Ελπίδων νικήσει τη Γερμανία, τότε ουσιαστικά «κλειδώνει» την πρωτιά του ομίλου, καθώς θα χρειάζεται το πολύ πέντε βαθμούς στα υπόλοιπα τέσσερα παιχνίδια. Σε περίπτωση ήττας, περιπλέκεται η κατάσταση και θα παίξει ρόλο η διαφορά τερμάτων, αν η Γερμανία επικρατήσει με ένα γκολ.