Η UEFA ευχήθηκε με ξεχωριστό μήνυμα στην Ελλάδα - «Από το Euro 2004 έως το Conference στην Αθήνα...»

Η UEFA δεν ξέχασε να ευχηθεί στην Ελλάδα για την συμπλήρωση 205 χρόνων από την Επανάσταση του 1821. Μέσω μιας ξεχωριστής ανάρτησης στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η ευρωπαϊκή ομοσπονδία ευχήθηκε χρόνια πολλά στην χώρα μας, χρησιμοποιώντας μερικές ξεχωριστές ποδοσφαιρικές στιγμές των τελευταίων χρόνων.

Με φωτογραφίες των Καραγκούνη, Φορτούνη και της γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου η UEFA επέλεξε μια ξεχωριστή και άκρως... ποδοσφαιρική λεζάντα για να συνοδέψει τις ευχές της.

«Χαρούμενη Ημέρα Ανεξαρτησίας, Ελλάδα!

Από τον αξέχαστο θρίαμβο του UEFA EURO 2004 στη φιλοξενία του τελικού του 2024 στο Conference League στην Αθήνα, όπου ο Ολυμπιακός στέφθηκε πρωταθλητής, το πάθος σας για το ποδόσφαιρο συνεχίζει να εμπνέει», αναφέρει η όμορφη δημοσίευση της UEFA.