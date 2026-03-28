Μπορδαλάς: Ο «αντι-σταρ» που πλησίασε στον Ολυμπιακό πάει να κάνει την απόλυτη υπέρβαση στη La Liga

Το όνομα του Χοσέ Μπορδαλάς δεν είναι καινούργιο στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, ούτε άγνωστο στο ελληνικό ρεπορτάζ. Το καλοκαίρι του 2023 είχε βρεθεί πολύ κοντά στον πάγκο του Ολυμπιακού, σε μια περίοδο που οι «ερυθρόλευκοι» αναζητούσαν προπονητή σταθερότητας μετά από μια σεζόν με πολλές εναλλαγές στον πάγκο (Κορμπεράν, Μίτσελ, Ανιγκό). Τελικά η επιλογή στράφηκε στον Ντιέγκο Μαρτίνεθ και στη συνέχεια στον άκρως επιτυχημένο, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, όμως ο Μπορδαλάς συνέχισε το δικό του δρόμο στη La Liga με τη Χετάφε και σήμερα οδηγεί την ομάδα από την Μαδρίτη σε μια πραγματικά μεγάλη υπέρβαση, παλεύοντας για έξοδο στην Ευρώπη με μπάτζετ... παραμονής.

Ξόδεψε μόλις 1,8 εκατ. για μεταγραφές και την οδηγεί στην Ευρώπη

Η βάση της φετινής ιστορίας του Μπορδαλάς ξεκινά από τα οικονομικά δεδομένα του πρωταθλήματος της Ισπανίας. Η Χετάφε μπήκε στη σεζόν με μεταγραφικές δαπάνες μόλις 1,8 εκατομμύρια ευρώ, ένα από τα χαμηλότερα budgets της κατηγορίας. Η αξίας του ρόστερ ανέρχεται στα 82.9 εκατ. και είναι το 3ο χαμηλότερο στο ισπανικό πρωτάθλημα. Το μισθολογικό της επίπεδο παραμένει επίσης χαμηλά σε σχέση με ομάδες που κυνηγούν ευρωπαϊκά εισιτήρια, ωστόσο η αγωνιστική της παρουσία δεν συμβαδίζει με αυτά τα νούμερα.

🇪🇸👏 Jose Bordalas is doing great work at Getafe. He has them in 8th place in La Liga, competing for the European spots! 🇪🇺



Getafe spent just €1.8m (!) on transfers this season. They also lost key players Omar Alderete & Christantus Uche.



Η ομάδα κινείται σταθερά στη μέση της βαθμολογίας, με συγκομιδή που προσεγγίζει τους 38 βαθμούς και την 7η θέση σε ισοβαθμία με την Ρεάλ Σοσιεδάδ, μετά από 29 αγωνιστικές, διατηρώντας ρυθμό κοντά στον 1,3 βαθμό ανά παιχνίδι, παραμένοντας μέσα στη συζήτηση για την Ευρώπη. Για ένα ρόστερ χωρίς μεγάλα ονόματα και χωρίς υψηλή επένδυση, αυτό μεταφράζεται σε καθαρή προπονητική υπέρβαση.

Η αξία των ρόστερ στη La Liga/ Transfermarkt.com

Στην 7η θέση με την 2η χειρότερη επίθεση στη La Liga

Αγωνιστικά, η Χετάφε δεν είναι ομάδα που εντυπωσιάζει με αριθμούς στην επίθεση. Καταγράφει λιγότερα από ένα γκολ ανά παιχνίδι, με συνολική παραγωγικότα που τη φέρνει στις χαμηλότερες θέσεις της La Liga στον συγκεκριμένο τομέα. Έχει 25 γκολ ενεργητικό, περισσότερα μόνο από την ουραγό Οβιέδο (20 γκολ). Παρ’ όλα αυτά, καταφέρνει να παίρνει αποτελέσματα με συνέπεια, κάτι που εξηγείται από τον τρόπο που διαχειρίζεται τα παιχνίδια της.



Τα περισσότερα ματς της κρίνονται στο ένα γκολ διαφορά, με επαναλαμβανόμενα σκορ όπως 1-0 ή 1-1. Όταν σκοράρει πρώτη, μετατρέπει το παιχνίδι σε ροντέο μονομαχιών, αυξάνοντας σημαντικά τις πιθανότητες νίκης ή έστω της ισοπαλίας, δύσκολα της κάνεις ανατροπή. Πρόκειται για μια ομάδα που δεν κυνηγά τον υψηλό ρυθμό, αλλά την αποτελεσματικότητα μέσα σε περιορισμένες ευκαιρίες.

Η ομάδα του Μπορδαλάς δεν επιδιώκει να έχει τη μπάλα στα πόδια, κινείται γύρω στο 42-44% κατοχής και δεν επιβάλλει ρυθμό μέσω κυκλοφορίας. Αντίθετα, επενδύει στην άμεση μετάβαση μετά από ανάκτηση μπάλας και στην αξιοποίηση των χώρων. Τα γκολ της προέρχονται σε σημαντικό βαθμό από στατικές φάσεις και δεύτερες μπάλες, στοιχείο που δείχνει δουλειά σε λεπτομέρειες.

Η πιο «άβολη» ομάδα της κατηγορίας

Η Χετάφε είναι από τις ομάδες που κανείς δεν θέλει να αντιμετωπίσει. Ο λόγος είναι απλός. Δεν σου επιτρέπει να παίξεις το παιχνίδι σου. Με πάνω από 15 φάουλ ανά αγώνα και συνολικά πάνω από 400 στη σεζόν, ανήκει στις πιο «σκληρές» ομάδες της κατηγορίας, όχι απαραίτητα με αρνητική έννοια.



Οι αντίπαλοι δυσκολεύονται να βρουν ρυθμό, οι φάσεις διακόπτονται συνεχώς και τα παιχνίδια της συχνά εξελίσσονται σε μάχες λεπτομέρειας. Δεν είναι τυχαίο ότι τα περισσότερα ματς της κινούνται σε χαμηλό σκορ και ότι σπάνια ξεφεύγουν από το ρυθμό που εκείνη επιβάλλει.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα και μεγαλύτερη στιγμή της φετινής Χετάφε, το διπλό κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης με 0-1. Προηγήθηκε στο 39' και έπειτα δεν λύγισε στην ασφυκτική πίεση της «βασίλισσας», της έδωσε την κατοχή (σε βαθμό που έφτασε μέχρι και 80%) και την πήγε στην δύναμη φεύγοντας με ένα ιστορικό διπλό από το Μπερναμπέου.

For the first time in 18 years, Getafe beat Real Madrid at the Bernabeu.



Πίσω από αυτή την εικόνα βρίσκεται ξεκάθαρα η δουλειά του Μπορδαλάς. Με ποσοστό νικών γύρω στο 33% και μέσο όρο περίπου 1,2-1,3 βαθμούς ανά παιχνίδι, έχει καταφέρει να κρατήσει τη Χετάφε ανταγωνιστική απέναντι σε σαφώς ισχυρότερους αντιπάλους.



Η ομάδα του σπάνια διαλύεται, μένει μέσα στα παιχνίδια μέχρι το τέλος και έχει τη δυνατότητα να «χτυπήσει» αποτελέσματα ακόμα και σε δύσκολες έδρες. Η συνέπεια αυτή είναι ίσως το μεγαλύτερο επίτευγμα, καθώς προκύπτει από μια ξεκάθαρη ποδοσφαιρική ταυτότητα που εφαρμόζεται χωρίς εκπτώσεις.

Το “what if” του Ολυμπιακού

Η περίπτωση του Μπορδαλάς στον Ολυμπιακό δεν προχώρησε, αλλά παραμένει ένα ενδιαφέρον σενάριο. Ένας προπονητής με τόσο έντονη αμυντική φιλοσοφία θα έφερνε πιθανότατα μια διαφορετική αγωνιστική προσέγγιση, πιο κοντά στο αποτέλεσμα και λιγότερο στη δημιουργία, σε ένα φύσει επιθετικό κλαμπ όπως ο Ολυμπιακός



Σήμερα, η πραγματικότητα δείχνει ότι συνεχίζει να χτίζει ομάδες που υπερβαίνουν το ταβάνι τους. Και η φετινή Χετάφε είναι ίσως το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα. Μια ομάδα με περιορισμένα μέσα, αλλά με ξεκάθαρη ταυτότητα και στόχο που φτάνει μέχρι την Ευρώπη.



Ο Μπορδαλάς δεν είναι ο προπονητής των εντυπώσεων. Είναι ο προπονητής της ουσίας. Και στη La Liga, αυτό αρκεί για να σε κρατά ανταγωνιστικό και πολλές φορές, ένα βήμα πιο πάνω από το αναμενόμενο.