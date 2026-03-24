Από τον ευρωπαϊκό θρίαμβο στην πορτογαλική αναγέννηση: Η «A Bola» αποθεώνει τον Συλαϊδόπουλο

Σύμφωνα με το πρόσφατο δημοσίευμα της πορτογαλικής εφημερίδας A Bola, ο Σωτήρης Συλαϊδόπουλος κατάφερε να ανατρέψει το αρνητικό κλίμα και να οδηγήσει τη Ρίο Άβε μακριά από την εσωστρέφεια. Μετά από μια περίοδο έντονης πίεσης και διαδοχικών αρνητικών αποτελεσμάτων που έφεραν την ομάδα κοντά στις επικίνδυνες θέσεις, ο Έλληνας τεχνικός βρήκε τις λύσεις, κερδίζοντας ξανά την εμπιστοσύνη της διοίκησης και των οπαδών.

Το άρθρο υπογραμμίζει πως η πρόσφατη αγωνιστική άνοδος δεν είναι τυχαία, αλλά προϊόν της μεθοδικότητας και της ψυχραιμίας που επέδειξε ο Συλαϊδόπουλος στις δύσκολες στιγμές, επιλέγοντας να δώσει διήμερο ρεπό στους παίκτες του ως επιβράβευση για τη σκληρή δουλειά τους κατά τη διάρκεια της διακοπής για τις εθνικές ομάδες.

Αναλυτικά μερικά από τα λόγια του πορτογαλικού Τύπου για τον Έλληνα προπονητή: «Μετά από αρκετές εβδομάδες με τη δουλειά του να διακυβεύεται, μετά από επτά αγώνες πρωταθλήματος χωρίς νίκη, ο Σωτήρης Σιλαιδόπουλος κατάφερε να ξεπεράσει την κρίση και αρχίζει να κερδίζει την εύνοια του διοικητικού συμβουλίου και των οπαδών της Ρίο Άβε.

Η σειρά τριών συνεχόμενων νικών εναντίον των Εστορίλ, Τοντέλα και Εστρέλα ντα Αμαδόρα, καθώς και μια ισοπαλία με τη Φαμαλικάο, καθιστά το έργο του προπονητή άξιο αναγνώρισης. Αντιμετώπισε μια πραγματική έξοδο παικτών κατά την άφιξή του, εκτός από τις τεράστιες αλλαγές που αντιμετώπισε στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο με τις αποχωρήσεις των Αντρέ Λουίζ και Κλέιτον, οι οποίοι ήταν υπεύθυνοι για το 75% των γκολ της ομάδας μέχρι εκείνο το σημείο».

Print Screen Sofascore/ Τα τελευταία αποτελέσματα της Ρίο Άβε του Σωτήρη Συλαϊδόπουλου.

Η σφραγίδα του πρωταθλητή Ευρώπης

Η επιτυχία του Συλαϊδόπουλου στη Ρίο Άβε δεν ξενίζει όσους γνωρίζουν την πορεία του. Ο Έλληνας προπονητής κουβαλά στις αποσκευές του ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Την κατάκτηση του Διασυλλογικού Πρωταθλήματος Νέων της Ευρώπης (Youth League) το 2024 με τον Ολυμπιακό. Εκεί, παρουσίασε ένα σύνολο που συνδύαζε την τακτική πειθαρχία με το επιθετικό πνεύμα, επικρατώντας στον τελικό της Μίλαν με το εντυπωσιακό 3-0.

A influência de Marinakis faz-se cada vez mais sentir em Vila do Conde. Qual a vossa opinião?



Agora, Sotiris Silaidopoulos foi anunciado como novo treinador. Ganhou a Youth League pelo Olympiacos em 2023/24 e nas duas últimas épocas foi também adjunto da equipa principal. + pic.twitter.com/Wl5veOmZvf — Remate Digital (@RemateDigitalpt) June 27, 2025

Αυτός ο ιστορικός τίτλος αποτέλεσε το «διαβατήριο» για τη μετάβασή του στην πρώτη κατηγορία της Πορτογαλίας το καλοκαίρι του 2025, καθιστώντας τον, τον πρώτο Έλληνα τεχνικό που αναλαμβάνει τα ηνία συλλόγου της χώρας σε αυτό το επίπεδο.