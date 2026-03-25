Ποιο είναι το μοναδικό από τα 30 κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα χωρίς VAR

Η σουηδική Allsvenskan, η πρώτη κατηγορία ποδοσφαίρου της Σουηδίας, αποτελεί το μοναδικό από τα 30 κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης που δεν έχει υιοθετήσει το Video Assistant Referee (VAR). Ενώ τα περισσότερα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, όπως η Premier League, η La Liga, η Serie A και η Bundesliga αλλά και η δική μας Super League έχουν υιοθετήσει το VAR για την ενίσχυση της ακρίβειας στις διαιτητικές αποφάσεις, η Σουηδία επιλέγει να μείνει μακριά από αυτή την τεχνολογία. Η απόφαση αυτή δεν είναι τυχαία, αλλά προϊόν μιας διαρκούς αντίδρασης των συλλόγων, των οπαδών και των διοικήσεων, που θέλουν να διατηρήσουν την «αγνή» ποδοσφαιρική εμπειρία.



Η Allsvenskan έχει μια μοναδική δομή. Πολλά από τα σωματεία της ανήκουν σε οπαδικά σχήματα, με τους φιλάθλους να έχουν ενεργή συμμετοχή στη διοίκηση. Σε πρόσφατη ψηφοφορία, η πλειοψηφία των 32 συλλόγων του πρωταθλήματος, καθώς και αρκετές ομάδες της δεύτερης κατηγορίας, ψήφισαν κατά της εισαγωγής του VAR. Το αποτέλεσμα αυτής της άρνησης βασίζεται σε μια βαθιά πεποίθηση ότι το ποδόσφαιρο πρέπει να ζει από τη ροή του, χωρίς διακοπές για τεχνολογικούς ελέγχους. Οι οπαδοί φοβούνται ότι η χρήση του VAR θα σκοτώσει το πάθος του παιχνιδιού, θα διακόψει την ένταση της στιγμής και θα αφαιρέσει από τους διαιτητές την ανθρώπινη κρίση, η οποία, άλλωστε, είναι ένα από τα παραδοσιακά στοιχεία του αθλήματος.

Swedish Allsvenskan is the ONLY league among Europe’s top 30 leagues that have not implemented VAR. 🇸🇪❌



Η σουηδική ομοσπονδία ποδοσφαίρου (SvFF) αρχικά υποστήριζε την εισαγωγή του VAR, θεωρώντας ότι είναι το μέλλον του ποδοσφαίρου. Ωστόσο, μετά την ξεκάθαρη αντίθεση των συλλόγων, η SvFF απέσυρε τις προτάσεις για εισαγωγή του VAR στις δύο κορυφαίες κατηγορίες. Το κόστος εγκατάστασης του συστήματος, η τεχνική δυσκολία στα γήπεδα της επαρχίας, αλλά και η πολιτισμική κληρονομιά της Σουηδίας, όπου το ποδόσφαιρο βασίζεται στην αυθεντικότητα, έπαιξαν σημαντικό ρόλο. Παρά τις διεθνείς τάσεις, η σουηδική ποδοσφαιρική κουλτούρα δεν επιθυμεί να θυσιάσει το ανθρώπινο στοιχείο του αθλήματος.