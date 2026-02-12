Ρίο Άβε: Οπαδοί βανδάλισαν το προπονητικό εκφράζοντας δυσαρέσκεια για την διοίκηση
Σύμφωνα με την Record, οι οπαδοί της ομάδας ζητούν την απομάκρυνση της διοίκησης, καθώς δεν είναι ικανοποιημένοι από την πορείας της.
Τα τελευταία αποτελέσματα, με τέσσερις ήττες σε ισάριθμα ματς πρωταθλήματος φαίνεται πως έχουν επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό το μέλλον του Συλαϊδόπουλου. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν στην Πορτογαλία, ο 47χρονος τεχνικός, βρίσκεται προ των πυλών της εξόδου από τη Ρίο Άβε, μετά τις τέσσερις διαδοχικές ήττες από Μπενφίκα, Νασιονάλ, Αρούκα και Σπόρτινγκ Μπράγκα.
H Ρίο Άβε εργάζεται ήδη για τον διάδοχο του Σιλαϊδόπουλου και προτιμά έναν Πορτογάλο προπονητή που γνωρίζει το πρωτάθλημα. Ο πρώην προπονητής της Σάντα Κλάρα, Βάσκο Μάτος, είναι ανάμεσα σε μια σύντομη λίστα ονομάτων, τα οποία είναι όλα διαθέσιμα στην αγορά. Ο Ζοάο Περέιρα, πρώην παίκτης της Κάζα Πία, και ο Λουίς Νασιμέντο, πρώην βοηθός προπονητή της Μπενφίκα και αδελφός του Μπρούνο Λαζ, έχουν επίσης βρεθεί στη λίστα της Ρίο Άβε για να αξιολογηθεί η διαθεσιμότητά τους για να αναλάβουν θέση στον πάγκο.
Το βαρύ κλίμα βαραίνει αισθητά γύρω από τον σύλλογο που ανήκει στον όμιλο ομάδων του Βαγγέλη Μαρινάκη, όπως αναφέρει σε δημοσίευμά της η πορτογαλική «Record». Τα πρώτα σημάδια δυσαρέσκειας είχαν γίνει εμφανή ήδη στον αγώνα με την Αρούκα στο γήπεδο της, όταν πολλοί οπαδοί στράφηκαν εναντίον της διοίκησης. Η ένταση κλιμακώθηκε τις τελευταίες ώρες, με γκράφιτι γύρω από το στάδιο που στέλνουν ξεκάθαρα μηνύματα δυσαρέσκειας.