Οι υποψήφιοι καλύτεροι Πορτογάλοι προπονητές του αιώνα - Οι «Έλληνες» της λίστας

Είναι γνωστό πως η πορτογαλική «σχολή» στη προπονητική αποτελεί μια εκ των κορυφαίων ολόκληρου του κόσμου, με σπουδαία ονόματα όπως αυτό του Ζοζέ Μουρίνιο ή του «δικού» μας, Φερνάντο Σάντος, να πρωταγωνιστούν τα τελευταία χρόνια στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Η χώρα μας έχει φιλοξενήσει αρκετούς Πορτογάλους τεχνικούς τον 21ο αιώνα, με τον Ολυμπιακό να «οδηγεί» την κούρσα, επιλέγοντας συχνότερα από όλους προπονητές της Ιβηρικής.

Με αφορμή την ολοκλήρωση του 2025, η γνωστή πορτογαλική εφημερίδα A Bola, έχει ξεκινήσει μια ψηφοφορία ανάδειξης των 10 κορυφαίων Πορτογάλων προπονητών του 21ου αιώνα και η λίστα έχει πλούσια «ελληνική» εκπροσώπηση. Από τους 30 υποψηφίους, οι 12 έχουν περάσει από τα μέρη μας ως προπονητές ή βοηθοί προπονητή. Κάποιοι, έγραψαν το όνομα τους στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού, ενώ άλλοι έμειναν στα μέρη μας για λίγο καιρό.

Η... ελληνική λίστα με τους κορυφαίος Πορτογάλους προπονητές

Φερνάντο Σάντος - Εθνική Ελλάδας (2010-14, ΑΕΚ (2001-02/2004-06), Παναθηναϊκός (2002)- Χωρίς ομάδα

Πέδρο Μαρτίνς - Ολυμπιακός (2018-22)- Τωρινή ομάδα: Αλ Γκαράφα

Αμπέλ Φερέιρα -ΠΑΟΚ (2019-20)- Τωρινή ομάδα: Παλμέιρας

Μάρκο Σίλβα - Ολυμπιακός (2015-16) - Τωρινή ομάδα: Φούλαμ

Νούνο Εσπίριντο Σάντο - Παναθηναϊκός, προπονητής τερματοφυλάκων (2010-12) - Τωρινή ομάδα: Γουέστ Χαμ

Ρουί Βιτόρια - Παναθηναϊκός (2024-25) - Χωρίς ομάδα

Βίτορ Περέιρα - Ολυμπιακός (2015) - Χωρίς ομάδα

Ζοζέ Πεσέιρο -Παναθηναϊκός (2007-2008) - Χωρίς ομάδα

Κάρλος Καρβαλιάλ - Ολυμπιακός (2023/24) - Χωρίς ομάδα

Λεονάρντο Ζαρντίμ - Ολυμπιακός (2012/13) - Χωρίς ομάδα

Ζεσουάλδο Φερέιρα - Παναθηναϊκός (2010-12) - Χωρίς ομάδα

Πάουλο Μπέντο - Ολυμπιακός (2016-17) - Χωρίς ομάδα

Το δημοσίευμα της Α Bola

«Οι αναγνώστες του A BOLA έχουν μια μοναδική ευκαιρία να επιλέξουν ποιος έχει αφήσει τη μεγαλύτερη επίδραση στον αθλητισμό τις τελευταίες δεκαετίες. Ήρθε η ώρα να εκλέξουμε τους καλύτερους του 21ου αιώνα (2001–2025) — ποδοσφαιριστές, προπονητές και αθλητές που έγραψαν ιστορία.



Αρκετές δημοσκοπήσεις είναι ήδη διαθέσιμες και τώρα μπορείτε επίσης να αποφασίσετε ποιοι ήταν οι καλύτεροι εθνικοί προπονητές αυτού του αιώνα!

Printscreen

Τα τελικά αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στις 29 Ιανουαρίου , μια ξεχωριστή ημερομηνία: την 81η επέτειο της εφημερίδας A BOLA και την 26η επέτειο του ιστότοπού της. Μια στιγμή γιορτής... και μεγάλων αποκαλύψεων.



Το κοινό έχει το 50% της τελικής απόφασης, ενώ η συντακτική ομάδα του A BOLA διασφαλίζει το υπόλοιπο 50%. Μια ισορροπημένη, διαφανής ψηφοφορία, προσαρμοσμένη στους αληθινούς λάτρεις του αθλητισμού.



Για να επιλέξουμε τους καλύτερους Πορτογάλους προπονητές από το 2001 έως το 2025, επιλέξαμε 30 ονόματα.

