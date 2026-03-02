Ο Πέδρο Μαρτίνς περιγράφει την κατάσταση στο Κατάρ και συγκλονίζει: «Υπήρξαν πύραυλοι...»

Η «ανάφλεξη» στη Μέση Ανατολή έχει δημιουργήσει πολλαπλές συνέπειες. Οι πυραυλικές επιθέσεις όχι μόνο δεν έχουν σταματήσει, αλλά συνεχίζονται με γοργούς και καταστροφικούς ρυθμούς.

Πολλοί αθλητές και αθλήτριες έχουν εγκλωβιστεί στις χώρες που δέχθηκαν επίθεση και δεν έχουν τρόπο διαφυγής, καθώς σε πολλές πόλεις, έχουν κλείσει τα αεροδρόμια και ο εναέριος χώρος. Στο Κατάρ, παρά την πυραυλική επίθεση, βρίσκεται ακόμη ο Πέδρο Μαρτίνς.

Ο πρώην τεχνικός του Ολυμπιακού είναι στον πάγκο της Αλ-Γκαράφα και το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου έδωσε μια αναλυτική συνέντευξη στην πορτογαλική «O Jogo». Εκεί, πέρα από τα ποδοσφαιρικά θέματα, ανέλυσε την κατάσταση που επικρατεί στην πόλη και πως ζει τις επιθέσεις, μετά την εξέγερση και την ανταλλαγή πυραύλων μεταξύ ΗΠΑ-Ισραήλ και Ιράν.

Οι δηλώσεις του Μαρτίνς για τις πυραυλικές επιθέσεις

Σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί στην Ντόχα κι αν έχουν γίνει βομβαρδισμοί

«Υπήρξαν πύραυλοι με κατεύθυνση προς τη Ντόχα, αλλά πιστεύω ότι από τους 66 που εκτοξεύθηκαν, μόνο δύο δεν αναχαιτίστηκαν. Και ούτε αυτοί οι δύο εξερράγησαν εδώ. Πιθανότατα εξερράγησαν σε άλλες, πιο ερημικές περιοχές και όχι μέσα στην πόλη. Το σύστημα αεράμυνας του Κατάρ είναι πολύ υψηλού επιπέδου. Χθες (Σάββατο) υπήρξε κάποια ανησυχία, αλλά σήμερα (Κυριακή) αισθανόμαστε πολύ λιγότερη αναστάτωση. Επομένως, νιώθω ασφαλής, μέσα στις δεδομένες συνθήκες, αλλά ειλικρινά νιώθω ασφαλής».

Ερωτήθηκε τι συμβαίνει όταν ξεκινούν οι βομβαρδισμοί και ηχούν οι σειρήνες, καλώντας τον κόσμο να καταφύγει στα καταφύγια

«Ναι, λαμβάνουμε ειδοποίηση μέσω συναγερμού. Υπάρχουν δύο τύποι συναγερμού, ένας κίτρινος και ένας κόκκινος. Ο κόκκινος χρησιμοποιείται μόνο ως έσχατη λύση, ώστε να καταφύγουμε, για παράδειγμα, σε υπόγεια. Ωστόσο, δεν έχουμε λάβει ακόμη τέτοιου είδους ειδοποίηση. Σε κάθε περίπτωση, η ποιότητα της ενημέρωσης που λαμβάνουμε, τόσο από την κυβέρνηση του Κατάρ όσο και από την πορτογαλική πρεσβεία μας στο Ριάντ, είναι καλή, γεγονός που μας επιτρέπει να είμαστε πιο ήρεμοι».

Για το αν κυκλοφορεί κανονικά ο κόσμος στους δρόμους

«Ναι, ακόμη και σήμερα χρειάστηκε να αγοράσω διάφορα πράγματα για τις καθημερινές μου ανάγκες. Πήγα σε ένα πολυκατάστημα και το έκανα. Και πολλοί άνθρωποι, όπως κι εγώ, έκαναν το ίδιο. Μας συμβουλεύουν να μένουμε στο σπίτι. Δεν μας το επιβάλλουν, αλλά μας το συστήνουν».

Ο ίδιος δήλωσε ήρεμος και στο ερώτημα αν φοβάται ότι μπορεί να υπάρξουν συνέπειες, δήλωσε

«Δεν το ελέγχουμε, είμαστε ανίσχυροι απέναντι σε ό,τι συμβαίνει. Όμως πιστεύω ότι τα πράγματα θα επανέλθουν στην κανονικότητα. Οι σχέσεις μεταξύ Κατάρ και Ιράν είναι συνήθως καλές και νομίζω ότι οι πύραυλοι που εκτοξεύονται προς αυτή την περιοχή στοχεύουν κυρίως αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις. Επομένως, μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί περιστατικά που να αφορούν τον άμαχο πληθυσμό. Έχω δει ότι κάτι τέτοιο έχει συμβεί στο Μπαχρέιν και στα Εμιράτα, αλλά όχι εδώ».

Για το αν σκέφτεται να παραμείνει εκεί ή εξετάζει το ενδεχόμενο να φύγει από τη χώρα

«Όχι, δεν σκέφτομαι να φύγω. Ακόμη νιώθω σχετικά ασφαλής. Άλλωστε, είναι και αδύνατο να φύγει κανείς, καθώς ο εναέριος χώρος έχει κλείσει και νομίζω ότι θα παραμείνει κλειστός μέχρι τη μία τα ξημερώματα της Τρίτης. Γνωρίζω ότι κάποιοι Πορτογάλοι προσπάθησαν να μεταβούν στη Σαουδική Αραβία και από εκεί να επιστρέψουν στην Πορτογαλία. Όμως δεν είναι αυτό που σκέφτομαι. Σκοπεύω να μείνω εδώ, ιδίως επειδή, όπως είπα, το επίπεδο ασφάλειας μου επιτρέπει ακόμη να παραμείνω στη χώρα».

Για το αν ήταν ικανοποιητική η στήριξη από την πορτογαλική πρεσβεία

«Πρέπει να πω ότι η πρεσβεία μάς έχει κρατήσει ενήμερους για όλα όσα συμβαίνουν, ενημερώνοντάς μας για τα μέτρα και τις προφυλάξεις που πρέπει να λάβουμε. Είχα επίσης την ευκαιρία να δεχθώ τηλεφώνημα από τον Υφυπουργό Κοινοτήτων, δρ. Εμίλιο ντε Σόουζα. Συνολικά, η πορτογαλική κυβέρνηση βρίσκεται σε διαρκή επαγρύπνηση, μας παρέχει ενημέρωση και μας έχει βοηθήσει σε αυτό το ζήτημα. Επομένως, οφείλω να ευχαριστήσω την πορτογαλική κυβέρνηση για το ενδιαφέρον της».