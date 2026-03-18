Ο Φορτούνης επιστρέφει στον Ολυμπιακό - Ολα δρομολογημένα για ολοκλήρωση της συμφωνίας

Ο Κώστας Φορτούνης έδωσε ηχηρό «παρών» στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας το βράδυ της Τρίτης (17/03) όταν η ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού επικράτησε θριαμβευτικά (104-87) εναντίον της Φενέρμπαχτσε στον εξ αναβολής αγώνα για τη 14ης αγωνιστική της EuroLeague, γνωρίζοντας την αποθέωση από τον κόσμο των «ερυθρολεύκων».

Τους τελευταίους μήνες το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού γύρω από τον Φορτούνη έχει ενταθεί, καθώς το συμβόλαιό του με την Αλ Καλίτζ εκπνέει το καλοκαίρι του 2026 και όπως όλα δείχνουν, ο 33χρονος επιθετικός θα συνεχίσει στο λιμάνι της καρδιάς του.

Ο πρώην διεθνής μεσοεπιθετικός θα επιστρέψει στην Ελλάδα για οικογενειακούς λόγους και έχει ήδη ενημερώσει την ομάδα από τη Σαουδική Αραβία πως δεν επιθυμεί να ανανεώσει τη συνεργασία τους.

Επίσης, παρά το γεγονός πως έχει δεχθεί πλήθος προτάσεων από ομάδες του Κατάρ, δείχνει σταθερός στην απόφασή του να επιστρέψει στην πατρίδα του για λογαριασμό του Ολυμπιακού, δηλώνοντας, μάλιστα το βράδυ της Τρίτης (17/03) από το ΣΕΦ πως διατηρεί στενούς δεσμούς με το σύλλογο των Πειραιωτών κι εδώ θέλει να κλείσει την καριέρα του.

Υπενθυμίζουμε πως ο 33χρονος επιθετικός είχε παρευρεθεί στην κηδεία της μητέρας του μεγαλομετόχου της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Βαγγέλη Μαρινάκη και πως οι δυο τους μοιράζονται μία σχέση αμοιβαίου σεβασμού και όχι μόνο...

Η παρουσία του Φορτούνη στην Αλ Καλίτζ

Ο Κώστας Φορτούνης αναδείχθηκε πρωταγωνιστής στην πορεία της Αλ Καλίτζ στο πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας. Η παρουσία του αποδείχθηκε κομβική στην επιθετική λειτουργία της ομάδας, συνεισφέροντας με γκολ και ασίστ.

Μετράει μέχρι στιγμής στη σεζόν 8 γκολ και 11 τελικές πάσες σε 22 αγώνες σε 1.953 συμμετοχής, προκαλώντας... πανικό στις αντίπαλες άμυνες.

Την περασμένη χρονιά σημείωσε 10 γκολ σε 31 παιχνίδια, μοιράζοντας και 5 ασίστ. Συνολικά με την Αλ Καλίτζ μετράει 18 γκολ και 16 τελικές πάσες σε 53 παιχνίδια.

Το ένδοξο παρελθόν του Φορτούνη στον Ολυμπιακό

Ο Φορτούνης οδήγησε τον Ολυμπιακό στην κατάκτηση του Conference League και πανηγύρισε με τους «ερυθρολεύκους» συνολικά 6 πρωταθλήματα και δύο Κύπελλα Ελλάδας.

Τη σεζόν 2023/2024, πριν αποχωρήσει από το Λιμάνι για τη Σαουδική Αραβία σκόραρε 11 γκολ σε 49 εμφανίσεις, μοιράζοντας 19 ασίστ. Πρόκειται για μία εντυπωσιακή επίδοση, αφού συμμετείχε κατά μέσο όρο σε ένα γκολ ανά 122 λεπτά συμμετοχής.

Με τη φανέλα των Πειραιωτών έχει καταγράψει 343 εμφανίσεις βρίσκοντας δίχτυα 94 φορές και μοιράζοντας 106 ασίστ. Μετράει συνολικά 22.280 λεπτά, συμμετέχοντας κατά μέσο όρο σε ένα γκολ ανά 111 λεπτά στο χορτάρι, σχεδόν ένα γκολ ανά 90λεπτο.

Απομένουν οι λεπτομέρειες

Η συμφωνία με τον Ολυμπιακό βρίσκεται προ των πυλών και απομένουν τα τυπικά για την ολοκλήρωσή της. Ο Κώστας Φορτούνης θα ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του στη Σαουδική Αραβία και θα επιστρέψει στον Πειραιά για να οριστικοποιήσει τις λεπτομέρειες του «deal», το οποίο θα αφορά πιθανότατα συμβόλαιο για τα επόμενα 2+1 χρόνια, όπως έγινε πρόσφατα με τον Ελ Καμπί.

Οι δύο πλευρές βρίσκονται στην τελική ευθεία των διαπραγματεύσεων και δεν θεωρείται απίθανο η επιστροφή του στον Ολυμπιακό να ανακοινωθεί πριν από τη λήξη της φετινής αγωνιστικής περιόδου.