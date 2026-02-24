Ο Φορτούνης απέρριψε την Αλ Καλίτζ και ετοιμάζεται για επαναπατρισμό

Ο Κώστας Φορτούνης, όπως αναφέρουν δημοσιογράφοι της «Ar Riyadiya» στη Σαουδική Αραβία, απέρριψε την πρόταση που του έκανε η Αλ Καλίτζ για να ανανέωσει το συμβόλαιο του, με στόχο την επιστροφή του στην Ελλάδα μετά το τέλος της σεζόν.

Το δημοσίευμα αναφέρει πως ο Έλληνας μεσοεπιθετικός ενημέρωσε την διοίκηση της ομάδας πως επιθυμεί να επιστρέψει στην πατρίδα του.

Οι λόγοι είναι ξεκάθαρα προσωπικοί και η αποφασή του δεν έχει να κάνει ούτε με αγωνιστικά ούτε με οικονομικά ζητήματα. Η ομάδα του Γιώργου Δώνη πάντως, η οποία γνωρίζει πως το συμβόλαιό του 34χρονου λήγει το καλοκαίρι, φαίνεται πως δε σκοπεύει να τα παρατήσει και ετοιμάζει νέα πρόταση.

Θυμίζουμε οτι ο Κώστας Φορτούνης την φετινή αγωνιστική περίοδο στο πρωτάθλημα της Saudi Pro League μετράει 8 τέρματα και έχει μοιράσει 11 ασίστ σε 20 συμμετοχές, επιτελώντας βασικό ρόλο στο επιθετικό παιχνίδι της ομάδας του.

Οι δημοσιογράφοι απο την Σαουδική Αραβία τονίζουν πως οι τελικές αποφάσεις αναμένονται τις επόμενες εβδομάδες, με αρκετές ομάδες απο την Ελλάδα να ρίχνουν «κλεφτές ματιές» ενόψει μίας ενδεχόμενης επιστροφής του.