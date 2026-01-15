Κώστας Φορτούνης: Ο κορυφαίος σε μια λίγκα γεμάτη αστέρες

Η Saudi Pro League έχει μετατραπεί τα τελευταία χρόνια σε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα πρωταθλήματα του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Με ονόματα πρώτης γραμμής, τεράστια συμβόλαια και αυξημένη προβολή, ο ανταγωνισμός δεν περιορίζεται πλέον στο «όνομα», αλλά περνά και στην ουσία. Και εκεί, ένας Έλληνας ποδοσφαιριστής κάνει τη διαφορά.



Ο Κώστας Φορτούνης πραγματοποιεί εξαιρετική σεζόν, με την εικόνα του στο χορτάρι να αποτυπώνεται ξεκάθαρα και στους αριθμούς. Σύμφωνα με το SofaScore, ο μεσοεπιθετικός της Αλ-Καλίτζ είναι ο πιο υψηλά βαθμολογημένος παίκτης της λίγκας, με μέσο όρο 7.97, ξεπερνώντας ποδοσφαιριστές με τεράστιο βιογραφικό και διεθνές brand name.

Η συγκεκριμένη επίδοση δεν είναι αποτέλεσμα ενός ή δύο καλών εμφανίσεων. Αντίθετα, αποτυπώνει σταθερότητα, συνέπεια και καθοριστική παρουσία σε κάθε αγωνιστική. Ο Φορτούνης είναι ο παίκτης γύρω από τον οποίο χτίζεται το παιχνίδι της ομάδας του Γιώργου Δώνη. Οργανώνει, δημιουργεί, εκτελεί και «διαβάζει» το ματς σε επίπεδο που λίγοι μπορούν.

Checked Fortounis' recent form 👀



OVER 1.5 Shots. Averaging 2.8 🏠



Strong performances at home



I'm backing this, what am I missing?#SaudiLeague #ShotMaster pic.twitter.com/Rb0YF7hvgJ — StatPair (@statpair) January 9, 2026





Τα στατιστικά του ενισχύουν αυτή την εικόνα. 6 Γκολ, 10 ασίστ, 3.8 key passes σε μόλις 14 συμμετοχές φέτος και υψηλή συμβολή στο επιθετικό παιχνίδι συνθέτουν το προφίλ ενός κλασικού playmaker, ο οποίος δεν περιορίζεται σε ρόλο βιτρίνας, αλλά έχει ουσιαστικό αποτύπωμα στο αποτέλεσμα.

🟢🟡 Al Khaleej já vencendo cedo o Damac com gol do seu grande destaque na temporada até aqui.



🇬🇷 Kostas Fortounis nesta temporada pelo Al Khaleej:



⚔️ 14 jogos

✅ 15 participações em gols (!)

⚽ 05 gols

🅰️ 10 assistências (!) pic.twitter.com/t4PGtI4Nts — Central do Arabão (@centraldoarabao) January 9, 2026

Σε μια λίγκα που συγκεντρώνει συνεχώς τα φώτα λόγω των μεγάλων ονομάτων (Κριστιάνο Ρονάλντο, Καντέ, Μάχρεζ, Ρούμπεν Νέβες κλπ) ο Κώστας Φορτούνης κάνει την διαφορά ως ο παίκτης με την καλύτερη αξιολόγηση. Άλλο ένα δείγμα της τεράστιας ποιότητας του.