Κώστας Φορτούνης: Ο κορυφαίος σε μια λίγκα γεμάτη αστέρες
Ο Κώστας Φορτούνης ξεχωρίζει στη Saudi Pro League ως κορυφαίος στις βαθμολογίες του SofaScore, σε ένα πρωτάθλημα γεμάτο παγκόσμιους σταρ.
Η Saudi Pro League έχει μετατραπεί τα τελευταία χρόνια σε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα πρωταθλήματα του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Με ονόματα πρώτης γραμμής, τεράστια συμβόλαια και αυξημένη προβολή, ο ανταγωνισμός δεν περιορίζεται πλέον στο «όνομα», αλλά περνά και στην ουσία. Και εκεί, ένας Έλληνας ποδοσφαιριστής κάνει τη διαφορά.
Ο Κώστας Φορτούνης πραγματοποιεί εξαιρετική σεζόν, με την εικόνα του στο χορτάρι να αποτυπώνεται ξεκάθαρα και στους αριθμούς. Σύμφωνα με το SofaScore, ο μεσοεπιθετικός της Αλ-Καλίτζ είναι ο πιο υψηλά βαθμολογημένος παίκτης της λίγκας, με μέσο όρο 7.97, ξεπερνώντας ποδοσφαιριστές με τεράστιο βιογραφικό και διεθνές brand name.
Η συγκεκριμένη επίδοση δεν είναι αποτέλεσμα ενός ή δύο καλών εμφανίσεων. Αντίθετα, αποτυπώνει σταθερότητα, συνέπεια και καθοριστική παρουσία σε κάθε αγωνιστική. Ο Φορτούνης είναι ο παίκτης γύρω από τον οποίο χτίζεται το παιχνίδι της ομάδας του Γιώργου Δώνη. Οργανώνει, δημιουργεί, εκτελεί και «διαβάζει» το ματς σε επίπεδο που λίγοι μπορούν.
Τα στατιστικά του ενισχύουν αυτή την εικόνα. 6 Γκολ, 10 ασίστ, 3.8 key passes σε μόλις 14 συμμετοχές φέτος και υψηλή συμβολή στο επιθετικό παιχνίδι συνθέτουν το προφίλ ενός κλασικού playmaker, ο οποίος δεν περιορίζεται σε ρόλο βιτρίνας, αλλά έχει ουσιαστικό αποτύπωμα στο αποτέλεσμα.
Σε μια λίγκα που συγκεντρώνει συνεχώς τα φώτα λόγω των μεγάλων ονομάτων (Κριστιάνο Ρονάλντο, Καντέ, Μάχρεζ, Ρούμπεν Νέβες κλπ) ο Κώστας Φορτούνης κάνει την διαφορά ως ο παίκτης με την καλύτερη αξιολόγηση. Άλλο ένα δείγμα της τεράστιας ποιότητας του.