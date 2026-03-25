Μουζακίτης: Στην ελίτ των wonderkids της Ευρώπης με κορυφαία επίδοση δημιουργίας

Ο Χρήστος Μουζακίτης εξελίσσεται σε ένα από τα πιο «καυτά» ονόματα της ευρωπαϊκής αγοράς ποδοσφαίρου στην κατηγορία των παικτών κάτω των 20 ετών, χάρη στις εντυπωσιακές εμφανίσεις του με τη φανέλα του Ολυμπιακού. Σπουδαία ευρωπαϊκά κλαμπ έχουν εκφράσει ενδιαφέρον για την απόκτηση του, μεταξύ των οποίων η Παρί Σεν Ζερμέν, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και η Πόρτο.

Παρά το νεαρό της ηλικίας του, ο διεθνής χαφ ξεχωρίζει για την αγωνιστική του ωριμότητα, την ακρίβεια στις μεταβιβάσεις και την ικανότητά του να δημιουργεί επικίνδυνες καταστάσεις στην αντίπαλη άμυνα.

Η παρουσία του στις λίστες του CIES Football Observatory επιβεβαιώνεται ξανά, καθώς συγκαταλέγεται στους κορυφαίους μη επιθετικούς U20 με τις περισσότερες πάσες-κλειδιά ανά παιχνίδι τη φετινή σεζόν.

Συγκεκριμένα, ο Μουζακίτης καταλαμβάνει την τρίτη θέση της σχετικής κατάταξης με μέσο όρο 1,34 ανά αγώνα, επιβεβαιώνοντας το υψηλό δημιουργικό του ταβάνι και τη διαρκή αγωνιστική του εξέλιξη.